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  4. «Чудесная снежинка»: Рита Ора в белом белье создала праздничное настроение фанатам

«Чудесная снежинка»: Рита Ора в белом белье создала праздничное настроение фанатам

, 10:03 | Алиса Старжевская Фото 309

Подписчики 29-летней певицы утверждают, что с началом нового романа артистка заметно похорошела.

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Фото, видео: Instagram @ritaora

Британская артистка Рита Ора выложила новый знойный снимок в Instagram.

Тело девушки украшало не только сексуальное, прозрачное белое нижнее белье, но и аккуратные татуировки и женственные украшения. Певица нежилась в домашней постели, среди ярких подушек и зеленого постельного белья. В качестве локации британская артистка указала родной Лондон.

Instagram @ritaora

Рита удачно выбрала эффектную позу — Ора смогла полулежа продемонстрировать плоский живот, стройные ноги и пышную грудь. Дополнил томный и задумчивый образ исполнительницы яркий макияж — девушка подчеркнула соблазнительные губы ярко-алой помадой, а глаза выделила броскими черными стрелками.

Фанаты тут же одарили звезду комплиментами — один пользователь даже сравнил Ору со снежинкой.

«Мне очень нравятся твои волосы»;

«Какая чудесная снежинка»

«Спасибо за рождественское настроение»

«Какая стройная», — написали подписчики.

Поклонники уверяют, что Рита Ора «расцвела» благодаря новому роману. Красавица влюблена в старшего сына Джуда Лоу — 23-летнего Рафферти Лоу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рита Ора дурачится перед объективом камеры.

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