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  4. «Чертовски очаровательно!» Билли Айлиш показала видео своих детских выступлений

«Чертовски очаровательно!» Билли Айлиш показала видео своих детских выступлений

, 13:19 | Ниса Мурзанаева Видео 335

Американская певица поделилась редкими архивными записями в честь своего 18-летия.

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Фото, видео: Instagram @billieeilish

Американская певица Билли Айлиш отмечает день рождения — кумиру миллионов исполнилось 18 лет. В честь праздника исполнительница поделилась с подписчиками в Instagram забавными архивными кадрами своих детских выступлений.

В ролике Билли Айлиш будучи еще совсем ребенком играет на гитаре, мини-синтезаторе и фортепиано. Кадры с маленькой певицей из семейного архива чередуются с видео недавних выступлений звезды на огромных площадках.

Поклонники Билли Айлиш пришли в полнейший восторг от трогательной публикации. Фанаты поздравили любимую исполнительницу с днем рождения и пожелали ей всяческих благ. За несколько часов ролик набрал более семи миллионов просмотров и около 100 тысяч восхищенных комментариев.

«Это чертовски очаровательно!»

«У меня мурашки по коже»;

«Какая-то магия!» — написали фолловеры.

Билли Айлиш родилась в Лос-Анджелесе и получила домашнее образование. С восьми лет певица выступала в детском хоре, а в 11 написала свой первый трек. Одной из самых популярных музыкальных работ американки считается сингл «Bad Guy». Песня возглавила американский чарт Billboard Hot 100 и несколько радиоэфирных хит-парадов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иван Ургант подарил Билли Айлиш книгу с рецептами беляшей.

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