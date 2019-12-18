В среду 18 декабря ведический астролог не рекомендует брать в долг

Ведический астролог Яна Ваганова, в Instagram-рубрике «Удача каждый день» рассказала, что нужно делать, чтобы удержать фортуну в День Меркурия и созвездия Пурвапхалгуни.

Астролог советует 18 декабря тратить деньги с умом — не брать без острой надобности в долг и отказаться от импульсивных покупок. Не перегружайте себя ненужными делами и избегайте конфликтов.

«Немного ленивый и размеренный день, не стоит перегружать себя делами, которые вполне могут решиться сами собой. Не конфликтуйте сегодня и следите за речью, последствия могут быть хуже, чем может показаться на первый взгляд», — пишет Ваганова в Instagram.

В среду отправляйтесь в салон красоты и вспомните о любимых косметических процедурах, попробуйте что-то новое. Но не начинайте серьезное и долговременное лечение — этот день для этого не подходит.

Instagram @yanavaganova_astrolog

Ранее 5-tv.ru писал, что астролог рассказала, как 17 декабря удержать удачу.