  1. Пятый канал
  4. В среду 18 декабря ведический астролог не рекомендует брать в долг

В среду 18 декабря ведический астролог не рекомендует брать в долг

, 12:08 | Алиса Старжевская Видео 60

В День Меркурия и созвездия Пурвапхалгуни откажитесь от лечения и импульсивных покупок.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: YAY\TASS, Instagram @yanavaganova_astrolog

Ведический астролог Яна Ваганова, в Instagram-рубрике «Удача каждый день» рассказала, что нужно делать, чтобы удержать фортуну в День Меркурия и созвездия Пурвапхалгуни.

Астролог советует 18 декабря тратить деньги с умом — не брать без острой надобности в долг и отказаться от импульсивных покупок. Не перегружайте себя ненужными делами и избегайте конфликтов.

«Немного ленивый и размеренный день, не стоит перегружать себя делами, которые вполне могут решиться сами собой. Не конфликтуйте сегодня и следите за речью, последствия могут быть хуже, чем может показаться на первый взгляд», — пишет Ваганова в Instagram.

В среду отправляйтесь в салон красоты и вспомните о любимых косметических процедурах, попробуйте что-то новое. Но не начинайте серьезное и долговременное лечение — этот день для этого не подходит.

Instagram @yanavaganova_astrolog

Ранее 5-tv.ru писал, что астролог рассказала, как 17 декабря удержать удачу.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.53
-0.24 69.68
-0.26
В среду 18 декабря ведический астролог не рекомендует брать в долг

Последние новости

12:36
Известия о чьей смерти вызвали у россиян всплеск интереса? — версия «Яндекса»
12:16
«Я невиновен»: Андрея Бовта доставили в здание суда
12:11
«Это провокация!»: Михаил Гуцериев прокомментировал сообщения об обысках
12:08
В среду 18 декабря ведический астролог не рекомендует брать в долг
11:53
«Изменила бы форму носа»: Евгения Медведева о пластической хирургии
11:46
Токаев освободил от должности посла Казахстана в РФ Имангали Тасмагамбетова

Сейчас читают

Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей
Гороскоп на 18 декабря: Кому на убывающей Луне пора писать свою историю успеха
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]