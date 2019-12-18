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Жителям Башкирии пообещали платить за сведения о суррогатном алкоголе

, 17:24 Эфирная новость 25

За информацию о точке, где продают контрафакт, дадут две тысячи рублей. А за сведения о производителе суррогата — целых 50 тысяч.

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Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко, 5-tv.ru

Руководство Башкирии предложило жителям республики помочь в борьбе с нелегальным алкоголем. Причем не бесплатно. За информацию о точке, где продают контрафакт, дадут две тысячи рублей. А за сведения о производителе суррогата — 50 тысяч рублей.

Об этом в соцсетях объявил глава Башкирии Радий Хабиров. Он лично гарантировал конфиденциальность и честный расчет.

«Когда, не побоюсь этого слова, враг изобретателен и подл, приходится идти и на такое. С сегодняшнего дня мы еще туже затягиваем петлю на подпольной торговле спиртосодержащими суррогатами, от которых погибают люди. Прошу вас, если узнали, что кто-то продает или производит на продажу — без малейших раздумий сообщайте о негодяях, которые травят своих же соседей», — написал глава Республики Башкортостан.

Для информаторов даже открыли специальную горячую линию. Пока неизвестно, воспользовался ли кто-нибудь этим предложением.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки.

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