Жителям Башкирии пообещали платить за сведения о суррогатном алкоголе

Руководство Башкирии предложило жителям республики помочь в борьбе с нелегальным алкоголем. Причем не бесплатно. За информацию о точке, где продают контрафакт, дадут две тысячи рублей. А за сведения о производителе суррогата — 50 тысяч рублей.

Об этом в соцсетях объявил глава Башкирии Радий Хабиров. Он лично гарантировал конфиденциальность и честный расчет.

«Когда, не побоюсь этого слова, враг изобретателен и подл, приходится идти и на такое. С сегодняшнего дня мы еще туже затягиваем петлю на подпольной торговле спиртосодержащими суррогатами, от которых погибают люди. Прошу вас, если узнали, что кто-то продает или производит на продажу — без малейших раздумий сообщайте о негодяях, которые травят своих же соседей», — написал глава Республики Башкортостан.

Для информаторов даже открыли специальную горячую линию. Пока неизвестно, воспользовался ли кто-нибудь этим предложением.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки.