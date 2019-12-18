Солистка «Тату» Юлия Волкова показала подросшую дочь

34-летняя солистка группы «Тату» Юлия Волкова забеременела от своего бывшего телохранителя Павла Сидорова. Фотографию с повзрослевшей дочкой звезда показала подписчикам в Instagram.

Когда Волкова объявила о решении рожать, продюсеры группы были очень недовольны. Сейчас Юлия успешная певица и любящая мама, которая души не чает в своих детях.

Instagram @official_juliavolkova

Время летит быстро — Вика из миленькой девочки преобразилась во вдумчивую и утонченную девушку. Красавица-дочка предпочитает легкий, натуральный макияж. Наследница солистки «Тату» профессионально занимается вокалом и мечтает покорить музыкальную сцену.

Глядя на Юлию и Вику невозможно сказать, что это мать и дочь — все их принимают за подруг-ровесниц.

Вика — не единственный ребенок Волковой. В 2007-м звезда вышла замуж за бизнесмена Парвиза Ясинова, которому родила сына Самира. Мальчику сейчас 11 лет. В прошлом году солистка «Тату» тайно вышла замуж, но имени супруга до сих пор не назвала.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маша Вебер поблагодарила Волкову из «Тату» за уход мужа.