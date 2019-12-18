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Ростехнадзор подтвердил готовность железнодорожной части Крымского моста

, 17:26 | Валентин Черников 105

Ведомство заверило, что объект соответствует проектной документации.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко

Технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста подтвердил Ростехнадзор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Строительство этого отрезка путепровода официально завершено.

По данным федеральной службы, в декабре состоялись последние выездные проверки работ. После этого заказчик ФКУ Упрдор «Тамань» получил заключение о завершении строительства объекта и его соответствии проектной документации.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко поразился величественности Крымского моста.

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