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  4. В аэропорту «Домодедово» задержали около 40 граждан Израиля

В аэропорту «Домодедово» задержали около 40 граждан Израиля

, 19:17 | Мия Субботина 36

Перед отлетом в Россию граждане Израиля не получили специальное разрешение в консульстве на въезд и временное пребывание на территории страны.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

В столичном аэропорту «Домодедово» задержаны 46 граждан Израиля. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на пресс-службу посольства Израиля в Москве.

По информации 5-tv.ru, причиной задержания послужило то, что у этих граждан не было разрешения на въезд и временное пребывание на территории страны. Они должны были получить документы в консульстве перед вылетом в Россию.

«Пограничный контроль находится в компетенции государственных органов», — сообщила пресс-служба аэропорта Домодедово.

В израильском посольстве в Москве выразили надежду, что в будущем данные вопросы будут решаться лучшим образом. В диппредставительстве России заявили, что с начала 2019 года во въезде в страну было отказано более чем пяти с половиной тысячам туристов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео спасения пассажира в экстренно приземлившемся в «Шереметьево» самолете.

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