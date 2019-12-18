В аэропорту «Домодедово» задержали около 40 граждан Израиля

В столичном аэропорту «Домодедово» задержаны 46 граждан Израиля. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на пресс-службу посольства Израиля в Москве.

По информации 5-tv.ru, причиной задержания послужило то, что у этих граждан не было разрешения на въезд и временное пребывание на территории страны. Они должны были получить документы в консульстве перед вылетом в Россию.

«Пограничный контроль находится в компетенции государственных органов», — сообщила пресс-служба аэропорта Домодедово.

В израильском посольстве в Москве выразили надежду, что в будущем данные вопросы будут решаться лучшим образом. В диппредставительстве России заявили, что с начала 2019 года во въезде в страну было отказано более чем пяти с половиной тысячам туристов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео спасения пассажира в экстренно приземлившемся в «Шереметьево» самолете.