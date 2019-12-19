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  4. Умер от удара в живот? Появилась новая версия гибели Дмитрия Марьянова

Умер от удара в живот? Появилась новая версия гибели Дмитрия Марьянова

, 2:41 | Валентин Черников 25

Повторная судебная экспертиза выявила неожиданную причину смерти актера.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав

Новую причину смерти Дмитрия Марьянова озвучили следственные органы. Об этом пишет KP.RU. Во время судебного процесса по уголовному делу о гибели 47-летнего актера стало известно, что следственные органы настояли на провидении повторной судебно-медицинской экспертизы.

Согласно обоим заключениям, звезда экрана скончался от разрыва подвздошной вены — сосуда в области малого таза. В то время как причины разрыва в заключениях экспертов разнятся.

По первой версии, у Марьянова забился кава-фильтр — конструкция, которая устанавливается в вену и не дает тромбам, сгусткам крови, подниматься к сердцу. Это спровоцировало скачок артериального давления и привело к трагедии.

Второе заключение гласит, что к разрыву вены привел удар твердого тупого предмета в область живота. Он мог произойти как при помощи постороннего человека, так и при падении Марьянова на поверхность такого предмета.

Как сказал адвокат Игорь Баранов, представитель обвиняемой в смерти Марьянова — директора реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой, защита будет настаивать на проведении третьей экспертизы, чтобы оценить возникшие нестыковки.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший пациент рассказал о центре, где умирал Марьянов.

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