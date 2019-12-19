Гороскоп на 19 декабря: Луна в Деве благоприятствует любви к себе

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 декабря. В этот день большинству знаков зодиака стоит уделить внимание вопросу межличностных отношений. Кому-то нужно провести откровенную беседу с любимым человеком. А некоторым в первую очередь нужно понять, чего они хотят от самих себя.
♈ Овен
Есть о чем подумать, когда кто-то из вашего прошлого возвращается. Связь, которую вы чувствуете, такая же сильная, но это не значит, что вы разделяете одни и те же ценности и имеете одни и те же жизненные цели. Лучше открыто поговорить с таким человеком о жизни, которую вы себе представляете, а не окунуться в мир иллюзий. То же самое для влюбленных Овнов. Будьте откровенны в своих желаниях и дайте возлюбленным время и пространство, необходимое для размышлений о том, чего они хотят от этих отношений.
Космический совет: договоритесь обо всем на берегу, чтобы избежать недопонимания.
♉ Телец
Гнев часто сужает наше зрение, омрачая нашу способность смотреть на всю картину целиком. Любовь и сострадание, с другой стороны, помогают нам выйти из лабиринта и сделать это. Поверьте, что беспокоящий вас вопрос будет решен справедливо. С другой стороны, некоторым из вас может быть предоставлена возможность поболтать и получить совет сегодня. Вы знаете друга, который тонко намекал, что вы могли бы составить прекрасную пару с кем-то? Пришло время разрешить ему побыть вашей свахой.
Космический совет: откройте сердце для новых отношений.
♊ Близнецы
Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и вернитесь к 2017 году. Теперь давайте пойдем дальше по дорожке памяти. Представьте, какой была ваша жизнь в 2015 году. Борьба, которая угрожала вас сломить, и схемы, из которых вы пытались вырваться. Найдите минутку, чтобы понять, как далеко вы продвинулись. Вы не думали, что получите то, что имеете сейчас, но вы это сделали. Вселенная работает таинственными способами, Близнецы. Оставайтесь верными своим целям и верьте, что вы достигнете того, ради чего работаете.
Космический совет: посвятите день оценке своих достижений.
♋ Рак
На каком этапе жизни вы сейчас, Раки? Готовы ли вы взять на себя долгосрочные обязательства, или вам нужно некоторое время, чтобы сначала разобраться с собственными мыслями? Будьте честны с собой, а потом и с другим. Правда в том, что они готовы пойти ва-банк — и только от вашего осознания собственного состояния зависит, оправдается ли их риск. Вместе с тем Раки в отношениях, скорее всего, сегодня будут просто счастливы. Будьте готовы разрешать старые конфликты.
Космический совет: определитесь, готовы ли вы к серьезным отношениям.
♌ Лев
Разбудите в себе бога хенд-мейда, Львы! Нужна новая лампа? Используйте винные бутылки с прошлой вечеринки. Нужен новый наряд для корпоратива? Пришейте стразы на этот винтажный жакет или перешейте платье, которое сто лет уже не носите. Каждый сэкономленный рубль — это все равно что заработанный рубль.
Космический совет: сделайте что-то своими руками вместо того, чтобы покупать новые вещи.
♍
Дева
Новый мир открывается для вас, Девы. Мир, который отражается от радости, надежды, вдохновения и страсти. Изменилось ли ваше окружение за одну ночь или вы воздействовали на свое сознание? Вы уже знаете ответ. Чего требует этот этап вашей жизни: немного больше доброты и сострадания ко всем вокруг вас.
Космический совет: проявите больше доброты и сострадания.
♎ Весы
Вас ждут радикальные изменения — как на внутреннем, так и на внешнем уровне. Но вы уже давно к этому готовитесь. Вы готовы отпустить убеждения, которые больше не служат вам и вашему эго. Вот что вам нужно: отношения, основанные на правде и честности.
Космический совет: стройте отношения на основе искренности.
♏ Скорпион
Иногда баланс, который мы ищем, можно найти только внутри. Посмотрите, как и где вам нужно перенастроить свои внутренние весы. Когда вы это сделаете, вы будете испытывать чувство спокойствия. Все встанет на свои места, когда вы отпустите необходимость добраться до финиша.
Космический совет: займитесь тем, что вернет вам внутреннее равновесие.
♐ Стрелец
«Независимо от того, насколько мы квалифицированы или достойны, мы никогда не достигнем лучшей жизни, пока не сможем представить ее себе и позволить себе ее иметь», — писал американский писатель Ричард Бах. Что заставляет вас чувствовать, что вы не сможете построить новую жизнь для себя? Помните, что ресурсы, которые вы ищете, уже внутри вас. Вам не нужно обращаться к кому-либо еще за поддержкой или руководством.
Космический совет: все в ваших руках — мешает только неоправданная уверенность в неудаче.
♑ Козерог
Поймите, как, где и почему вы отдаете свою силу — и прекратите немедленно это делать! Козероги, вы дарите окружающим так много своей энергии — всех рядом с вами можно назвать счастливчиками. Но есть ли в этом смысл, если вам самим в ответ не возвращается ни капли?
Космический совет: придержите свое стремление отдавать — пришло время принимать.
♒ Водолей
Эта сумка Gucci может подождать до следующего года, Водолеи. Оплачивайте свои счета, возвращайте долги. Займитесь уборкой, а заодно пополните запас поливитаминов и полезных продуктов. Также звезды советуют сегодня заменить спортивные тренировки на духовные практики — например, на домашнюю йогу.
Космический совет: сегодня не стоит транжирить — лучше оплатить накопившиеся счета.
♊ Рыбы
Когда вы подвергаетесь трансформации своей личности, маловероятно, что вы будете относиться к окружающему вас миру по-старому. Вы начинаете видеть свои старые дружеские отношения в новом свете. В то время как некоторые из них глубоко питают вас, другие оставляют вас истощенными. Если что-то идет своим чередом, лучше всего отойти в сторону, чтобы вы могли получить перспективу.
Космический совет: ваше отношение к окружающим меняется — и это нормально.
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