Гороскоп на 19 декабря: Луна в Деве благоприятствует любви к себе

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 декабря. В этот день большинству знаков зодиака стоит уделить внимание вопросу межличностных отношений. Кому-то нужно провести откровенную беседу с любимым человеком. А некоторым в первую очередь нужно понять, чего они хотят от самих себя.

♈ Овен

Есть о чем подумать, когда кто-то из вашего прошлого возвращается. Связь, которую вы чувствуете, такая же сильная, но это не значит, что вы разделяете одни и те же ценности и имеете одни и те же жизненные цели. Лучше открыто поговорить с таким человеком о жизни, которую вы себе представляете, а не окунуться в мир иллюзий. То же самое для влюбленных Овнов. Будьте откровенны в своих желаниях и дайте возлюбленным время и пространство, необходимое для размышлений о том, чего они хотят от этих отношений.

Космический совет: договоритесь обо всем на берегу, чтобы избежать недопонимания.

♉ Телец

Гнев часто сужает наше зрение, омрачая нашу способность смотреть на всю картину целиком. Любовь и сострадание, с другой стороны, помогают нам выйти из лабиринта и сделать это. Поверьте, что беспокоящий вас вопрос будет решен справедливо. С другой стороны, некоторым из вас может быть предоставлена ​​возможность поболтать и получить совет сегодня. Вы знаете друга, который тонко намекал, что вы могли бы составить прекрасную пару с кем-то? Пришло время разрешить ему побыть вашей свахой.

Космический совет: откройте сердце для новых отношений.

♊ Близнецы

Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и вернитесь к 2017 году. Теперь давайте пойдем дальше по дорожке памяти. Представьте, какой была ваша жизнь в 2015 году. Борьба, которая угрожала вас сломить, и схемы, из которых вы пытались вырваться. Найдите минутку, чтобы понять, как далеко вы продвинулись. Вы не думали, что получите то, что имеете сейчас, но вы это сделали. Вселенная работает таинственными способами, Близнецы. Оставайтесь верными своим целям и верьте, что вы достигнете того, ради чего работаете.

Космический совет: посвятите день оценке своих достижений.

♋ Рак

На каком этапе жизни вы сейчас, Раки? Готовы ли вы взять на себя долгосрочные обязательства, или вам нужно некоторое время, чтобы сначала разобраться с собственными мыслями? Будьте честны с собой, а потом и с другим. Правда в том, что они готовы пойти ва-банк — и только от вашего осознания собственного состояния зависит, оправдается ли их риск. Вместе с тем Раки в отношениях, скорее всего, сегодня будут просто счастливы. Будьте готовы разрешать старые конфликты.

Космический совет: определитесь, готовы ли вы к серьезным отношениям.