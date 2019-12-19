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Пятилетняя россиянка вошла в ТОП-3 самых высокооплачиваемых блогеров

, 4:10 | Анастасия Игонина Видео 38

Анастасия Радзинская за год заработала больше миллиарда рублей.

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Фото, видео: YouTube / Like Nastya Vlog

Пятилетняя жительница Краснодара вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes. Россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место в списке.

У юной блогеши несколько каналов, суммарное количество подписчиков на которых составляет 107 миллионов — на одном из них свежий ролик, вышедший три дня назад, уже собрал почти десять миллионов просмотров.

Всего за год юная звезда YouTube заработала порядка 18 миллионов долларов — это более 1,1 миллиарда рублей. С каналами Анастасии сотрудничают крупные бренды, производящие игрушки и различные продукты.

На первом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых оказался восьмилетний Райан Каджи из США, выпускающий обзоры игрушек, с доходом в 26 миллионов долларов в год. На второй строчке — авторы канала Dude Perfect, выполняющие различные эффектные трюки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков.

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