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  4. Звезда «Дома-2» показала аппетитные ягодицы в нескромной позе

Звезда «Дома-2» показала аппетитные ягодицы в нескромной позе

, 12:39 | Ниса Мурзанаева Фото 3 264

30-летняя Мария Кохно рассказала и продемонстрировала, как отдыхает в Мексике.

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Фото, видео: Instagram @marynova888

Звезда телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Мария Кохно рассказала подписчикам, как проводит отпуск в Мексике. 30-летняя экс-участница скандального проекта сопроводила пост об отдыхе откровенной фотографией. На снимке модель позирует у бассейна в сплошном купальнике и демонстрирует подтянутые ягодицы.

Мексиканские каникулы Марии Кохно, судя по ее словам, проходят очень активно и разнообразно.

«Отель супер, все включено: алкоголь и коктейли. За пределами отеля гулять особо негде. В общем, Мексика — это рай, если крутой отель. Кстати, текила в России и здесь — это небо и земля. В Мексике и вкус другой, и голова от нее ни разу не болела», — поделилась звезда.

Instagram @marynova888

Поклонники Марии Кохно высоко оценили публикацию любимицы. Фанаты похвалили кумира за стройную подтянутую фигуру. Всего за час снимок звезды набрал около 1,5 тысячи лайков.

«Фигурка огонь»;

«Очень крутые фотки»;

«Звездочка!» — написали фолловеры.

Однако некоторым подписчикам звезды фотография в купальнике показалась чересчур откровенной. Демонстрация «пятой точки» спровоцировала в соцсети настоящий поток негатива.

«Зачем так выпячиваешь? Некрасиво!»

«Ни ей ли она зарабатывает? Бедные ее родственники, такой позор!»

«Уже некрасиво, а противно становится. Лучше бы надела платье», — возмутились юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты не оценили потуги оголившейся звезды «Дома-2».

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