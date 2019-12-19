Самолет Ил-76 экстренно приземлился в Жуковском

Самолет Ил-76 совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковский в Московской области. Как стало известно 5-tv.ru, приземление прошло благополучно.

Причиной экстренной посадки стал отказ одного из четырех двигателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет был заправлен 50 тоннами топлива. Он выработал его перед посадкой.

На борту воздушного судна находились 13 человек. Указанный Ил-76 принадлежит научному летно-исследовательскому институту.

Ранее 5-tv.ru сообщал об экстренной посадке самолета в Шереметьево. Во время полета одному из пассажиров стало плохо.