Гороскоп на август 2020 года для всех знаков зодиака

Август — последний летний месяц. В деревнях и селах идет подготовка к сезону сбора урожая и приготовлению солений на зиму. Август у большинства выпадает на период отпусков или того лучше — каникулы.

Однако звезды говорят, что август 2020-го выдастся на редкость осознанным временем. Этому периоду свойственна высокая мыслительная активность и успех в сфере интеллектуального труда: писательство, программирование, аналитика, научная деятельность и так далее.

Астрономы предсказывают сразу два важных события: Венера в созвездии Близнецов 12 августа и соединение Меркурий — Солнце 18-го. Астрологи пророчествуют определенное влияние такого положения планет на человека. Судя по гороскопу, в августе во главе стола встанет мысль.

Венера издревле считалась символом любви, а вот Близнецы, управляемые не абы кем, а Меркурием, всегда отвечали за коммуникацию и эрудированность. Венера в Близнецах трансформирует понятие мысли в новую форму. В этот период любая идея имеет эстетическую направленность: поэзия, писательство, скульптура и прочая образность мышления получают зеленый свет.

Куда хуже дела обстоят в сфере личной жизни. Поверхностность, лицемерие, даже параллельные отношения — все это имеет место. Важно сказать, что влияние Венеры начнет спадать уже после 16 августа, так как 18-го числа начинается соединение Меркурия с Солнцем.

Солнце испокон веков символизировало рост, развитие, ясность и осознанность. В соединении с той или иной планетой оно усиливает главные ее аспекты. В случае соединения Меркурий — Солнце ожидается увеличение умственных способностей человека и улучшение его мыслительного процесса. Возникающие в этот период мысли имеют наибольшую утилитарность по сравнению с другими. А приходящие идеи рискуют привести к новым проектам, пользу которых оценят очень многие.

5-tv.ru разобрался, чего в августе 2020 года стоит ждать представителям зодиакального круга.

♈ Гороскоп для Овна на август 2020-го

(21 марта — 19 апреля)

Август всего на половину принадлежит собрату по стихии Овна — Льву. Однако этого окажется достаточно, чтобы первенец гороскопа успел выдать яркие и интересные идеи на работе или в компании друзей. В первом случае только Овны будут знать, на каких условиях продвинуть тот или иной проект. В контексте дружеских встреч Овен лучше остальных справится с вопросами логистики для совместного проведения отпуска. Впрочем, судя по гороскопу, не весь август Овнам в масле кататься.

Гороскоп показывает, что с 18 августа Овнам следует умерить свой пыл и стать более осмотрительными. Соединение Меркурий — Солнце оставит за знаком звание главного идейного вдохновителя. Однако все идеи теперь следует проверять и перепроверять на предмет их утилитарности. А иначе переделок не избежать!

Предупреждение для Овна

Гороскоп показывает, что Овны в августе будут чувствовать себя комфортно. Однако звезды призывают вас осознать, что всякий успешный проект зиждется не только на энтузиазме или точных расчетах. Любой проект, напоминают звезды, это детище нескольких людей. Гороскоп призывает Овнов в августе 2020-го стать командным игроком и научиться прислушиваться ко мнению коллег и друзей. На собственном горбу далеко не уедешь!

♉ Гороскоп для Тельца на август 2020-го

(20 апреля — 20 мая)

Август 2020-го заставит Тельца проявить свои лидерские качества. Гороскоп показывает, что в первой половине месяца второму знаку зодиака придется решать домашние проблемы. Будете ли вы арбитром или вам уготована роль участника конфликта — звезды умалчивают.

Совершенно точно только одно: в этот период вам потребуется холодный ум и максимально объективный подход. Гороскоп показывает, что Тельцам в этот промежуток времени лучше следовать заветам собственной стихии: быть более степенным и спокойным.

Предупреждение для Тельцов

Судя по гороскопу, вторая половина августа потребует от Тельцов не только холодного разума, но и способности работать в команде. Соединение Меркурий — Солнце — это не только про интеллектуальную активность!

Гороскоп показывает, что Тельцам с 18 августа предстоит частое общение, постоянная коммуникация, работа и пребывание внутри коллектива. Если второй знак зодиака научится не только слушать, но и слышать, то август 2020-го пройдет для него лучшим образом.

♊ Гороскоп для Близнецов на август 2020-го

(21 мая — 21 июня)

Август — раздолье для Близнецов! Гороскоп показывает, что этот период обещает быть благоприятным как в сфере личных отношений, так и в контексте профессиональной деятельности третьего знака зодиака.

Начнется все 12 августа, когда Венера войдет в созвездие Близнецов. Начиная с этого дня, повседневность Близнецов наполнится разговорами о любви. Тех, кто больше остальных ориентирован в сторону налаживания личной жизни, ожидает новое знакомство или возобновление старых связей, но уже в ином русле. Тем же, кто уже нашел свою любовь, гороскоп предсказывает приход вдохновения и повышенной мотивации.

Предупреждение для Близнецов

И все же Близнецам есть чего опасаться даже в этот промежуток времени. Судя по гороскопу, третий знак зодиака рискует ухудшить настроенные контакты. Причина тому — в соединении Меркурия с Солнцем.

Солнце, как известно, усиливает базовые аспекты планет. В случае соединения звезды с Меркурием речь идет о постоянном пребывании в обществе или как минимум — наедине с другим человеком. Подобное положение дел рискует окончиться перегоранием. Не только звезды, но и психологи при таком раскладе советуют провести день-другой в изоляции от общества, наслаждаясь общением с самим собой.

♋ Гороскоп для Рака на август 2020-го

(22 июня — 22 июля)

Август для Раков — месяц полутонов. С одной стороны, наполненная эмоциями и смятением первая половина месяца, с другой, урезоненная и последовательная вторая его часть. Гороскоп показывает, что вхождение Венеры в знак Близнецов наполнит жизнь Раков разговорами о любви. Это период, когда вы желанны и любимы, но всякое чувство проявляете на словах и в образах, не прибегая к материальным воплощениям переживаний.

Судя по гороскопу, не все личные беседы в первой половине августа принесут Ракам утешение. Многие из них приведут к переосмыслению ценностей, расстановке приоритетов и точек над i.

Чуть спокойнее обещает быть вторая половина месяца. Соединение Меркурия с Солнцем сделает Раков и их окружение чуть рациональнее. Излишняя эмоциональность и избыток переживаний исчезнут с появлением в театре астрономических действий Меркурия, чье влияние на мыслительные процессы землян в соединении с Солнцем увеличится в разы.

Предупреждение для Раков

Гороскоп призывает Раков не поддаваться эмоциям. Первая половина августа окажется богата на встречи и коммуникацию с разного типа людьми. Задача главного домоседа зодиака не отчаиваться, несмотря на обстоятельства.

Звезды говорят, что трудности, с которыми столкнутся Раки в августе 2020-го, носят временный характер, поэтому и смысла переживать по их поводу не так уж и много. Да и вторая половина месяца окажется чуть более рациональной, чем первая. Задача Раков — не опускать рук.

♌ Гороскоп для Льва на август 2020-го

(23 июля — 22 августа)

Август всего на половину месяц Льва, но последнего это, кажется, совсем не волнует. Львам он придется по вкусу. Гороскоп показывает, что вхождение Венеры в Близнецы пробудит в пятом знаке зодиака данную ему природой пылкость. Льва в период с 12 августа ожидают чувственные переживания, страстные воссоединения и не менее громкие расставания. Однако это не тот момент, когда Львам придется зализывать раны. Наоборот!

Август полнится для Львов исключительно положительными эмоциями. Рациональную сторону своей натуры они раскроют лишь после 18 августа, когда Меркурий вступит в соединение с Солнцем. В такую пору Львам лучше руководствоваться разумом, а не чувствами. Тогда август пройдет для них невероятно успешно.

Предупреждение для Льва

Гороскоп показывает, что у Львов все-таки появится шанс подпортить течение дел в августе. От природы чувственный Лев рискует в какой-то момент заплутать в коридорах собственного эго. Звезды подсказывают, что август благоволит всякого рода взаимодействию: будь то совместный поход в картинную галерею или запуск нового проекта. Иначе завала вам не избежать!

♍ Гороскоп для Девы на август 2020-го

(23 августа — 22 сентября)

Август для Дев выдастся непростым периодом. Первая половина месяца у отличницы зодиака протечет под влиянием Венеры в знаке Близнецов. До этого сдержанные и всегда пунктуальные Девы рискуют с головой уйти в дела сердечные. Сначала — суп пересолит, потом — на работу проспит. А виной всему — не душевные переживания, но беседы по душам. Судя по гороскопу, в какой-то момент их станет так много, что они вытеснят повседневные занятия шестого знака зодиака. В таком случае Девам рекомендуется взять себя в руки, тем более — помощь уже в пути!

Привычная рациональность и умеренность во взглядах вернутся к Деве уже во второй половине месяца. Потому что с 18 августа Меркурий вступит в соединение с Солнцем. Мыслительные процессы и аналитические способности Дев увеличатся в разы. Стабильная продуктивность — краткое описание конца августа для Девы.

Предупреждение для Девы

Гороскоп показывает, что влияние Венеры в первой половине месяца придется Девам по душе. Воздействие планеты иссякнет ближе к 18 августа. Совсем скоро Дева начнет скучать по открывшейся ей эмоциональной стороне собственной личности. Звезды говорят, что Девам нет необходимости скрывать этот аспект своего Я. Главное здесь — правильная дозировка.

Вы вправе быть такой, какой сами пожелаете, независимо от положения планет. Просто время и место надо подобрать подходящие.

♎ Гороскоп для Весов на август 2020-го

(23 сентября — 23 октября)

В августе одна чаша Весов рискует перевесить другую. Причина тому — в положении планет. Уже 12 августа Венера войдет в знак Близнецов. На сводке дня окажутся разговоры о любви, дружеские беседы, но никак не работа и не заботы о хозяйстве. Весов в этот промежуток времени унесет в дальние дали и вернуться к нормальному состоянию они смогут лишь во второй половине месяца.

Следующий этап развития событий в августе Весам стоит ожидать после 18-го числа, когда начнется соединение Меркурия с Солнцем. Такое положение планет немного отрезвит окружение седьмого знака зодиака.

Что до самих Весов, то гороскоп показывает, что им еще долго придется приходить в себя. Неделя Венеры в Близнецах не лучшим образом скажется на организаторских способностях Весов. Последним, чтобы прийти в форму, потребуется высокая концентрация. А иначе одну из чаш вновь перевесит.

Предупреждение для Весов

Судя по гороскопу, лейтмотивом последнего летнего месяца для Весов станут поиски баланса. Венера в Близнецах грозится оказать на главного арбитра зодиакального круга негативное влияние. Весам не стоит опускать руки. Ваша задача в этот период — суметь отыскать точки соприкосновения со своим окружением. Так у вас появится возможность найти в быстро меняющемся мира незыблемую твердь, чтобы впредь ее и держаться.

♏ Гороскоп для Скорпиона на август 2020-го

(24 октября — 22 ноября)

В августе нелюдимые и неразговорчивые Скорпионы окажутся в ситуации, когда им все-таки придется выйти на свет божий. Сначала этому посодействует Венера в Близнецах 12 августа. В этот период тихоня зодиака осознает себя в эпицентре романтических бесед и всяческих любовных переживаний. Гороскоп показывает, что бежать от любви Скорпионам в августе бессмысленно. Велика вероятность, что вы найдете вторую половинку или улучшите уже существующие отношения.

Впрочем, долго Скорпионам терпеть не придется. Уже после 18 августа Меркурий вступает в соединение с Солнцем. Окружающие во второй половине месяца будут вести себя гораздо осознаннее. Причина тому — в положении планет.

Солнце прольет свет на многие остававшиеся без ответа вопросы. В их числе окажутся и дела сердечные. Судя по гороскопу, перемены в настроении в этот промежуток времени переживут и Скорпионы. На место романтике придет рационализм. Существует возможность разочароваться в ком-то из близких людей.

Предупреждение для Скорпиона

Гороскоп на август 2020 года для Скорпионов показывает, что им в этот период поддержка окружающих понадобится больше обычного. Сейчас вы можете рассчитывать на необходимую помощь от друзей и близких. Не тушуйтесь и смело проявляйте индивидуальность. Одевайтесь, как нравится. Ешьте, что любите. Вас сейчас никто не осудит.

Вторая половина месяца, как показывает гороскоп, пройдет в более привычном для Скорпиона ритме. В этот период рекомендуется вооружиться холодным умом, но ко всякому делу стоит подходить с теплотой. Иначе звезды считают ваш обман.

♐ Гороскоп для Стрельца на август 2020-го

(23 ноября — 21 декабря)

Звезды говорят, что август для Стрельцов выдастся благоприятным периодом. Как и многие другие месяцы, этот период в жизни Стрельца пройдет в разъездах, общении и новых знакомствах.

Однако главное его отличие проявится уже 12 числа, когда Венера вступит в знак Близнецов. Явление несет за собой повышение романтических настроений в обществе. Стрельцы же рискуют оказаться слишком любвеобильными. Они могут начать подавлять своего партнера, пока тот просто не отстранится от них. Облегчение ситуации придет уже после 18-го, сразу после начала соединения Меркурия с Солнцем.

Соединение Меркурия с Солнцем традиционно несет прояснение во все сферы жизни зодиака. Личные отношения — не исключение. Стрельцам однако следует проявить к окружающим в этот период большее участие, чем обычно. В противном случае, как показывает гороскоп, соединение Меркурия с Солнцем грозит облачить множество неприятных моментов.

Предупреждение для Стрельца

Гороскоп призывает Стрельцов не запускать личные отношения. Не всякое доверие можно восстановить и никакие отношения не исправишь после долгого ими пренебрежения. По крайней мере, не силами планет — это уж точно.

В августе 2020 года Стрельцам самое время научиться ответственности. Только так возможно подлатать давшую трещину дружбу и сходящие на нет отношения.

♑ Гороскоп для Козерога на август 2020-го

(22 декабря — 20 января)

Август для Козерогов обещает быть непростым, но и не кризисным периодом. 12 августа в знак Близнеца приходит Венера. Подобное положение планет традиционно настраивает людей на романтический лад. Но не Козерога! Этот знак привык отделять зерна от плевел. На рабочем месте такие люди горят, но не перегорают. Они служат цели, но не прислуживаются. Дисциплина и расписание для них — столпы мироздания.

Однако Венера в Близнецах спутает труженикам зодиака все планы. Окружающих станет больше волновать эмоциональная сторона общения, а не один лишь обмен информацией. Чувства и чужие переживания окружат Козерогов! Гороскоп предупреждает: ситуация встанет на круги своя уже после 18 августа, вместе с началом соединения Меркурия с Солнцем.

Соединение Меркурия с Солнцем внесет долгожданную дисциплину в сферу общения. Козерогам больше не придется подстраиваться под романтический настрой окружающих, и они смогут всецело отдаться работе.

Предупреждение для Козерога

Гороскоп показывает, что единственная причина, по которой Козерог будет ощущать дискомфорт в августе 2020-го — это его собственная негибкость. Сжившегося с четким распорядком дня и корпоративной иерархией знака будет сложно переучить на светский лад. Если же Козерогу удастся побороть внутри себя консерватора, то последний месяц лета окажется более чем приятным для него месяцем.

♒ Гороскоп для Водолея на август 2020-го

(21 января — 18 февраля)

Август станет для Водолеев жаркой порой. Гороскоп показывает, что в этот период предпоследнему знаку зодиака придется часто отстаивать свое мнение. Будет ли это спор в близкими и друзьями или дело развернется на рабочем заседании — неизвестно.

Однако понятно, что с 12 августа ситуация смягчится. Все меньше острых углов проглядывается в коммуникации с момента вступления Венеры в знак Близнецов. Компромиссы и согласие приходят на смену недопонимания и сомнений.

Впрочем, уже 18 августа начнется соединение Меркурия с Солнцем. Светило внесет ясность в оставшиеся без ответа вопросы. Однако, судя по гороскопу, далеко не всегда это будет на руку Водолеям. В этот промежуток времени дадут о себе знать долги и даже ошибки прошлого. Речь идет не только об одолженных деньгах на проезд, но и о кармических «хвостах».

Гороскоп предсказывает, что единственное верное решение в такой ситуации — это взглянуть правде в глаза и решить все то, что еще вчера вызывало у вас недоумение, а то и просто повергало в шок.

Предупреждение для Водолея

Звезды говорят, что август 2020 года для Водолеев пройдет успешно, просто для этого следует подсуетиться. Гороскоп показывает богатую почву для взращивания новых проектов. Однако перед тем как приступить к возделыванию своего сада, предпоследнему знаку зодиака следует вычистить его от сорняков. Это могут быть как ваши собственные сомнения по поводу новых начинаний, так и влияние других людей.

Гороскоп призывает Водолеев не верить всему, что они слышат, но не забывать прислушиваться к собственным мыслям и чувствам. В таком случае вас ожидает успех.

♊ Гороскоп для Рыб на август 2020-го

(19 февраля — 20 марта)

Для Рыб, судя по гороскопу, август выдастся непростым месяцем. Первая его половина осложнится вхождением Венеры в знак Близнеца 12 августа. Классическая трактовка такого положения планеты любви в знаке, символизирующем коммуникацию и мысль, говорит о появлении новых знакомств, бесконечном флирте и романтических встречах. Но не в случае с Рыбами!

Рыбы — водный знак зодиака. Мнительность и тяга к самокопанию — часть природы людей, рожденных с 19 февраля по 20 марта. Поэтому период общего романтического подъема Рыбы проведут в воспоминаниях о прошлом: будь оно хорошим или не очень.

Прояснится ситуация лишь 18 августа, когда Меркурий вступит в соединение с Солнцем. Такое положение планет внесет ясность в темные думы Рыб. Вскоре они могут рассчитывать на возникновение новых знакомств или, что еще лучше, появление друзей прошлого.

Предупреждение для Рыб

Гороскоп показывает, что Рыбам в августе следует плыть по течению. Но вовсе не потому, что протекает внутри них, а вокруг! Прекратите оглядываться назад и научитесь ценить настоящее. Звезды говорят, что последний месяц лета имеет все шансы стать самым жарким за весь сезон. Нужно лишь идти вперед и без опаски смотреть в будущее.

Судя по гороскопу, Рыбам в августе будет рукой подать до счастья. Положение планет настаивает: прошло время самобичевания. Сегодня в тренде — смелость. Если Рыбам хватит воли, то их самые рисковые мечты осуществятся. Для этого достаточно лишь перестать шептать и заявить о своих желаниях о всеуслышание!