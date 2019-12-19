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  4. В Новый год дети Леонида Якубовича впервые соберутся за одним столом

В Новый год дети Леонида Якубовича впервые соберутся за одним столом

, 15:45 | Алиса Старжевская Видео 1 342

Телеведущий признался, что в новогоднюю ночь наследники приготовят ему праздничные блюда.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян

На носу праздники и многие встретят Новый год в кругу семьи и близких родственников. Леонид Якубович признался, что эта новогодняя ночь станет для него по истине волшебной и сказочной — впервые дети телеведущего от разных браков соберутся за семейным столом, пишет 7days.ru.

По словам Якубовича, подготовка к праздничному застолью проходит под четким руководством его жены. В Новый год звездного папу поздравят 46-летний сын Артем с женой и 21-летняя дочь Варвара. Девушка, к слову, на два года старше внучки Леонида — Софьи, которая скорее всего тоже приедет отметить торжество в семейном кругу.

«Впервые в жизни готовить будут мои дети. Сын, дочь, сноха. Они с женой обсуждают какие-то блюда, что каждый из них будет готовить», — с предвкушением заявляет артист.

На вопрос, какой кухне Якубович отдает свое предпочтение и какие блюда являются его любимыми, актер отвечает скромно. Предпочтений в еде у шоумена нет, он всей душей обожает русскую кухню, особенно кислые щи.

«Еще люблю картошку с селедкой, а закусить все это дело рюмкой водки! В праздник», — шутит бессменный ведущий «Поле чудес».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как приготовить новогодний стол всего за 50 рублей.

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