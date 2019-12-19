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  4. «Чертовка!» Звезда «Дивергента» произвела фурор «голым» фото

«Чертовка!» Звезда «Дивергента» произвела фурор «голым» фото

, 21:45 | Ниса Мурзанаева Фото 88

30-летняя Зои Кравиц продемонстрировала фанатам идеальную фигуру.

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Фото, видео: Instagram @zoeisabellakravitz

Американская актриса 30-летняя Зои Кравиц опубликовала в Instagram откровенное фото. На снимке знаменитость предстала абсолютно обнаженной. Идеальное тело красавицы украсили множество татуировок. На фото артистка сексуально кушает сочный персик.

Поклонников знаменитости горячий снимок привел в полный восторг. Фанаты оставили под публикацией более тысячи восхищенных комментариев. Всего за час фото набрало около трехста тысяч лайков.

Instagram @zoeisabellakravitz

Подписчики Зои Кравиц хвалили идеальное тело кумира и ее природную сексуальность.

«Очень горячая, чертовка!»

«Это тело просто идеально!»

«Господи, я нашел самую красивую фотографию в сети!» — написали фолловеры.

Зои Кравиц приобрела огромную популярность и любовь зрителей после съемок в фильмах «Фантастические твари и где они обитают», «Бэтмен», «Дивергент», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Люди Х: Первый класс» и множестве других блокбастеров. Всего на счету звезды более 30 ролей в кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зои Кравиц в откровенном наряде появилась на публике с мужем.

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