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Евросоюз продлил экономические санкции против России

, 18:27 | Карина Бернтгольц Видео 7

Согласно заявлению Совета ЕС, ограничительные меры будут действовать до 31 июля 2020 года.

Фото: ТАСС / Алексей Витвицкий

Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России на полгода. Ограничения будут действовать до 31 июля 2020 года. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

Отмечается, что соответствующие меры были приняты лидерами европейских стран на саммите в Брюсселе 12 декабря. Причиной такого решения названо несоблюдение Минских соглашений, о ходе реализации которых участников встречи проинформировали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, ранее участвующие в саммите «нормандской четверки».

По словам замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко, продлевая санкции против России, Евросоюз наносит ущерб собственной экономике.

Отношения России и с европейскими государствами ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничительные меры в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США расширили санкции против России из-за киберпреступлений.

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