«Розовый фламинго»: Бородина восхитила подписчиков в блестящем платье

Телеведущая Ксения Бородина восхитила подписчиков, поделившись кадрами с предновогодней фотосессии в своем Instagram-аккаунте.

На первом снимке Ксения позирует в длинном розовом платье в пол с дерзким вырезом на бедре. Звезда «Дома-2» игриво задрала ногу, оголив таким образом ею всю. На следующем фото теледива предстала в черном облегающем платье, которое выгодно подчеркнуло осиную талию знаменитости.

«Те самые платья, заряженные на Счастье в Новом Году», — подписала пост звезда.

Instagram @borodylia

Большинство поклонников отметили, что Ксения смотрится в двух платьях шикарно. Однако больше ей идет светлое платье, в черном же Бородина смотрится более элегантно.

«Красавица Ксю, как всегда»;

«Шикарная»;

«Как розовый фламинго!»;

«Огонь»;

«На первом шикарная, грациозны как розовый фламинго»;

«Какая вы женственная», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Бородиной устроила энергичное танцевальное шоу на кухне.