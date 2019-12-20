«Розовый фламинго»: Бородина восхитила подписчиков в блестящем платье

Телеведущая Ксения Бородина восхитила подписчиков, поделившись кадрами с предновогодней фотосессии в своем Instagram-аккаунте.
На первом снимке Ксения позирует в длинном розовом платье в пол с дерзким вырезом на бедре. Звезда «Дома-2» игриво задрала ногу, оголив таким образом ею всю. На следующем фото теледива предстала в черном облегающем платье, которое выгодно подчеркнуло осиную талию знаменитости.
«Те самые платья, заряженные на Счастье в Новом Году», — подписала пост звезда.
Большинство поклонников отметили, что Ксения смотрится в двух платьях шикарно. Однако больше ей идет светлое платье, в черном же Бородина смотрится более элегантно.
«Красавица Ксю, как всегда»;
«Шикарная»;
«Как розовый фламинго!»;
«Огонь»;
«На первом шикарная, грациозны как розовый фламинго»;
«Какая вы женственная», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Бородиной устроила энергичное танцевальное шоу на кухне.