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После примерки БДСМ-костюма, Седокову потянуло на философию

, 4:19 | Алиса Старжевская Видео 37

Певица возмутилась, как женщины сами придумывают себе ограничения.

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Фото, видео: Instagram @annasedokova

Красотка Анна Седокова любит демонстрировать фотографии, на которых она оголяется или демонстрирует откровенные наряды. В это раз певица примерила соблазнительную портупею с нижним бельем. Но подписчиков взволновал не эротический снимок, а дискуссия, которая развернулась в комментариях поста в Instagram-аккаунте звезды.

Девушка возмутилась ханженству современных женщин — певица утверждает, что они сами ставят себе ограничения. Седокова считает, что жизнь не заканчивается после 30 лет, а фотографии «с перчинкой» можно выкладывать в любом возрасте.

Instagram @annasedokova

«У меня осталось всего три года, чтобы публиковать такие фото без упреков общественных деятелей? Кто вообще это решает кроме самой себя?» — разозлилась звезда.

В тексте она не стала скрывать, что в восторге от пресса популярного блогера Ники Белоцерковской, от ума Ксении Собчак и других известных женщин, которым далеко за 30.

«Это огромный труд любой девушки — поддерживать тело особенно после 30. Мы — все девочки и не важно, 16 нам или 61. Девочки, которые должны поддерживать и восхищаться друг другом, не важно в трусиках мы или без», — шутливо завершила пост Анна.

С поп-дивой в комментариях согласились многие девушки — пользователи подчеркнули, что Седокова прекрасна в любом возрасте.

«Все верно написала, согласна на все 100%»;

«Вы замечательно выглядяте! И вообще женщина прекрасна в любом возрасте!»;

«Нужна опция отдельный лайк за фото и отдельный за текст», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова ушла с вечеринки в честь своего дня рождения в мужских ботинках.

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