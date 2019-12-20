ТОП-5 актеров, для которых 2019 год стал роковым

Рейтинг знаменитых голливудских актеров, для которых уходящий 2019 год стал роковым, составил интернет-портал film.ru. Впрочем, большинство из них устроили себе неприятности собственными руками.

Звезда «Джуманджи» и «Форсажа» Кевин Харт чуть не попал в список актеров, скончавшихся в 2019 году. В сентябре он оказался на волосок от смерти, попав в страшную аварию в Калифорнии. Его автомобиль врезался в ограждение на шоссе и упал в канаву. Харт, находившийся на пассажирском сидении, на вертолете был доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии с травмой спины. К счастью, ему удалось восстановиться.

Фелисити Хаффман, известная по роли Линетт Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки», оказалась в центре громкого скандала по собственной вине. Актрису арестовали за взятку и приговорили к двум неделям тюрьмы. Как выяснилось, Хаффман заплатила 15 тысяч долларов, чтобы ее дочь благополучно сдала выпускные экзамены. Звезда отбыла наказание и публично покаялась. В одном из интервью актриса призналась, что теперь ей стыдно перед девочкой, которая разочарована тем, что мама не верила в ее способность сдать экзамены самостоятельно.

Еще большие неприятности устроила себе актриса Лори Лафлин, известная по сериалу «полный дом и телешоу «Тайны распродаж». Она заплатила 500 тысяч долларов за поступление дочерей в университет. В результате под арестом оказалась и сама актриса, и ее муж. Выйти на свободу обоим удалось лишь под залог в миллион долларов за каждого. Кроме того, без работы оказалась не только Лори, но и ее 19-летняя дочь Оливия, с которой расторгла контракт косметическая компания.

Собственными руками разрушил свою карьеру звезда сериала «Империя» Джусси Смоллетт. В начале 2019 года актер заявил в полицию об избиении его неизвестными на почве расизма и гомофобии. Жертву нападения активно поддерживали коллеги и поклонники, однако следователи быстро выяснили, что двое мужчин в масках были наняты самим Смоллеттом. Актер заплатил братьям за то, чтобы они облили его отбеливателем. Таким образом он хотел привлечь к себе внимание, поднять свой рейтинг, а заодно и зарплату в «Империи». Однако эффект получился обратный — он лишился роли в последнем сезоне сериала.

В центре сексуального скандала оказалась 22-летняя звезда телеканала Disney Белла Торн. Она объявила, что некий хакер украл ее обнаженные снимки и теперь шантажирует, угрожая выложить их в интернет.

«Чувствую себя отвратительно. Я чувствую, как кто-то отнял у меня что-то, чем я хотела поделиться лишь с одним человеком в этом мире. Ты не можешь и не будешь контролировать мою жизнь», — писала Торн в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-10 лучших актеров 2019 года по версии The New York Times.