«Эпатаж на грани»: необычный образ Галкина впечатлил стилистов

Максим Галкин принял участие в съемках новогоднего шоу. На площадку телеведущий явился в классическом темном костюме и надетом поверх белом пальто, очень напоминающем халат медика. Teleprogramma.pro. побеседовала со стилистом Максимом Зариповым, который прокомментировал предпочтения знаменитости в одежде.

«Максим склонен к самоиронии, поэтому не боится выглядеть эпатажно. И эпатаж у него на грани — на стыке дозволенного и недозволенного. Некоторые странные вещи, которые он выбирает, на нем смотрятся достаточно органично», — заявил модный эксперт.

Instagram @maxgalkinru

По мнению Максима Зарипова, стиль его звездного тезки совсем не вызывает желания критиковать или высмеивать телеведущего. Однако к другим представителям отечественного шоу-бизнеса у тренд-аналитика вопросы имеются.

«Нет желания смеяться над его стилем, как это бывает с Басковым или Киркоровым, которые надевают все самое дорогое сразу, красуясь друг перед другом. И выглядят как райские птицы, а точнее, как попугаи», — заявил стилист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Галкин удивил подписчиков в Instagram фотографией в ярко желтых штанах и зеленом пиджаке.