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Во Франции скончалась девушка Джеймса Бонда

, 12:53 | Валентин Черников 36

Актриса Клодин Оже умерла в 78 лет после продолжительной болезни.

Фото: www.globallookpress.com / Claudine Auger

Девушка Джеймса Бонда — актриса и фотомодель Клодин Оже скончалась в Париже. Об этом сообщает ТАСС. Звезда ушла из жизни в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

Клодин Оже родилась в 1941 году. Азы актерского мастерства она начала осваивать в школе и уже тогда дебютировала в кино. За свою карьеру она сыграла почти в 80 фильмах и телесериалах.

В 1958 году Клодин получила титул «Мисс Франция» и представила свою страну на конкурсе «Мисс мира». В том же году она начала играть первые заметные роли в кино. Лучшими картинами с ее участием признаются Операция «Святой Януарий», «Йойо», «Полицейская история», «Соль на нашей коже», «Железная маска», сериалы «Красное и черное» и «Спрут 5».

www.globallookpress.com © imago stock& people via www.imago

Мировую славу Оже принесла роль в бондиане. В 1965 году она сыграла одну из избранниц агента 007 в исполнении Шона Коннери в фильме «Шаровая молния».

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