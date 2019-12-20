Сотрудники МЧС спасли 170 кошек и собак при пожаре в Грозном

Более 170 кошек и собак спасли сотрудники МЧС при пожаре в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Чеченской Республике.

По данным ведомства, утром поступило сообщение о возгорании в приюте для бездомных животных «Надежда на жизнь». Через несколько минут к месту прибыли два пожарных расчета. Горела кровля основного корпуса здания на площади 70 квадратных метров. Огонь потушили в течение получаса.

Во время пожара в приюте находились почти две сотни кошек и собак. Оперативные действия спасателей спасли им жизнь. Причина пожара уточняется, на месте работает дознаватель чрезвычайного ведомства региона.

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