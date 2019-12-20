  1. Пятый канал
  4. Сотрудники МЧС спасли 170 кошек и собак при пожаре в Грозном

Сотрудники МЧС спасли 170 кошек и собак при пожаре в Грозном

, 12:04 | Валентин Черников Фото 29

В столице Чечни загорелся приют для бездомных животных.

Фото: ГУ МЧС России по Чеченской Республике

Более 170 кошек и собак спасли сотрудники МЧС при пожаре в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Чеченской Республике.

По данным ведомства, утром поступило сообщение о возгорании в приюте для бездомных животных «Надежда на жизнь». Через несколько минут к месту прибыли два пожарных расчета. Горела кровля основного корпуса здания на площади 70 квадратных метров. Огонь потушили в течение получаса.

Во время пожара в приюте находились почти две сотни кошек и собак. Оперативные действия спасателей спасли им жизнь. Причина пожара уточняется, на месте работает дознаватель чрезвычайного ведомства региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что один человек погиб в результате пожара на руднике в Якутии.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.53
-0.05 69.59
-0.10
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Последние новости

12:53
Во Франции скончалась девушка Джеймса Бонда
12:51
София Ротару заменит Аллу Пугачеву на «Голубом огоньке»
12:43
Сырные рулетики: быстрая и вкусная закуска на Новый год
12:28
«Из разряда городских сумасшедших»: Преподавательница ВШЭ об устроившем стрельбу
12:21
«Даже странно»: Волочкова впечатлила фанатов элегантным брючным костюмом
12:16
Мужчину, раненого на Лубянке у здания ФСБ, пытался спасти коллега

Сейчас читают

«Он никогда не стремился к нам»: отец устроившего стрельбу у здания ФСБ о сыне
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах
Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]