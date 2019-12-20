  1. Пятый канал
  4. Актриса Зинаида Кириенко вышла замуж спустя два месяца знакомства

Актриса Зинаида Кириенко вышла замуж спустя два месяца знакомства

, 19:12 | Валентин Черников Фото 127

Супруг звезды советского экрана был моложе жены на десять лет.

Фото: ТАСС / Сергей Карпухин

Вышла замуж спустя два месяца — рассказала о себе народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». Примечательно, что картина с таким же названием — легендарная лента Сергея Бондарчука по книге Михаила Шолохова сделала актрису всенародно любимой. До этого популярность ей принес фильм «Тихий Дон» по роману того же писателя.

Третьей заметной работой в карьере Кириенко стала роль в «Казаках». Во время съемок этого фильма она познакомилась с Валерием Тарасевским. Тогда избраннику артистки не было и 18 лет.

«Через два месяца после знакомства, как только он стал совершеннолетним, я вышла за него замуж. Я была почти на десять лет его старше. Он был очень образованный человек. У него родители казаки», — поделилась Зинаида Кириенко.

nashizvezdy.ru

По ее словам, супруг всю жизнь работал экономистом. Несмотря на красоту актрисы и массу поклонников Валерий не ревновал жену и мать двух своих сыновей. Став известной, звезда отечественного экрана взяла содержание семьи на себя.

«Он тоже зарабатывал, но намного меньше. Я работала тогда очень много. Дети были на нем. Он знал больше о них, чем я», — сказала звезда.

Как сказала актриса, она никогда не выглядела старше мужа. Любовь, которую она пронесла через всю жизнь к одному человеку, сохранила ей молодость, считает 86-летняя Кириенко. Ее супруг Валерий Тарасевский скончался в 2004 году от инфаркта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Последние новости

20:31
Подпольный автосалон с похищенными иномарками обнаружен в Ленобласти
20:23
«Отношения — это работа»: Глюкоза опровергла слухи о разводе с мужем
20:15
К чему придут Россия, Украина и ЕС в переговорах по газу?
20:08
Учительница в Волжском заклеила рты ученикам скотчем
20:05
«Это нечастая ситуация»: продюсер Матвиенко оценил рассказ Нюши о домогательстве
20:01
Лукашенко: РФ и Белоруссия достигли концептуальной договоренности по газу и нефти

Сейчас читают

СК: Скончался второй сотрудник ФСБ, раненый во время стрельбы на Лубянке
«Он никогда не стремился к нам»: отец устроившего стрельбу у здания ФСБ о сыне
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]