Актриса Зинаида Кириенко вышла замуж спустя два месяца знакомства

Вышла замуж спустя два месяца — рассказала о себе народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». Примечательно, что картина с таким же названием — легендарная лента Сергея Бондарчука по книге Михаила Шолохова сделала актрису всенародно любимой. До этого популярность ей принес фильм «Тихий Дон» по роману того же писателя.

Третьей заметной работой в карьере Кириенко стала роль в «Казаках». Во время съемок этого фильма она познакомилась с Валерием Тарасевским. Тогда избраннику артистки не было и 18 лет.

«Через два месяца после знакомства, как только он стал совершеннолетним, я вышла за него замуж. Я была почти на десять лет его старше. Он был очень образованный человек. У него родители казаки», — поделилась Зинаида Кириенко.

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По ее словам, супруг всю жизнь работал экономистом. Несмотря на красоту актрисы и массу поклонников Валерий не ревновал жену и мать двух своих сыновей. Став известной, звезда отечественного экрана взяла содержание семьи на себя.

«Он тоже зарабатывал, но намного меньше. Я работала тогда очень много. Дети были на нем. Он знал больше о них, чем я», — сказала звезда.

Как сказала актриса, она никогда не выглядела старше мужа. Любовь, которую она пронесла через всю жизнь к одному человеку, сохранила ей молодость, считает 86-летняя Кириенко. Ее супруг Валерий Тарасевский скончался в 2004 году от инфаркта.

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