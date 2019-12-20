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  4. «Моя Принцесса!» Емельяненко гордо показал архивное фото милой дочки

«Моя Принцесса!» Емельяненко гордо показал архивное фото милой дочки

, 13:52 | Ниса Мурзанаева Фото 1 174

Фанаты были поражены тому, насколько нежным и трогательным, оказывается, может быть суровый боец ММА.

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Фото, видео: Instagram @alexemelyanenko

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился архивными фотографиями своей дочки. Трогательные снимки были сделаны около десяти лет назад. На одном из фото звездный папа очень нежно держит на руках белокурое создание в розовых сандаликах. Спортсмен, похоже, души не чает в своем ребенке.

«Моя Принцесса десять лет назад!» — гордо подписал пост знаменитость.

Instagram @alexemelyanenko

Поклонники Александра Емельяненко наперебой стали желать семейству кумира всяческих благ. Фанаты уверяли, что дочка спортсмена — копия отца. Также пользователи соцсети были удивлены тому, насколько нежным и трогательным, оказывается, может быть суровый боец ММА.

Понадобился всего час для того, чтобы публикация с архивными снимками набрала 30 тысяч отметок «мне нравится». Юзеры оставили под фото сотни восторженных комментариев.

«Вам очень к лицу в окружении деток, в глазах счастливое умиротворение!»

«О, в папу пошла. Копия Саши»;

«Ай, да красавцы!»

«Папина доча», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Емельяненко подарил чемпионский пояс своей дочери.

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