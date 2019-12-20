Airbus A321 экстренно сел в Сургуте из-за отказа двигателя

В Сургуте самолету пришлось совершить экстренную посадку. У воздушного судна отказал один из двигателей.

Как сообщила представитель авиакомпании «Уральские Авиалинии», инцидент произошел днем 19 декабря. Airbus A321 вылетел из Сургута в Уфу, однако около 14 часов 20 минут был вынужден срочно приземлиться. У воздушного судна, на борту которого находились 209 пассажиров и семь членов экипажа, вышел из строя левый двигатель.

После приземления пассажиры вернулись в здание аэропорта, им был предоставлен другой борт с запланированным вылетом вечером того же дня. Поврежденный самолет уже осмотрела бригада техников. Пострадавших в результате происшествия не было, в адрес авиакомпании также не поступало жалоб и заявлений от пассажиров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолет Ил-76 экстренно приземлился в Жуковском.