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«Упругие мячики»: 22-летняя звезда «Дома-2» показала грудь после операции

, 15:08 | Ниса Мурзанаева Фото 3 652

Розалия Райсон призналась, что легла под нож хирурга по просьбе мужа.

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Фото, видео: Instagram @miss__rozaliia

Звезда «Дома-2» Розалия Райсон рассказала подписчикам, как и зачем сделала пластическую операцию на груди. Участница реалити-шоу призналась — впервые она задумалась о хирургическом вмешательстве из-за просьбы мужа. Сразу после сложной процедуры модель первым делом опубликовала в Instagram фото из больничной палаты.

«Мне казалось, что я проснусь в ужасных отеках, что все будет болеть и неметь. Но ничего такого! Мне неважно, что все скажут по поводу моей новой груди. Меня волнует только мое мнение и мнение моего мужчины», — поделилась знаменитость.

Instagram @miss__rozaliia

Розалия Райсон рассказала, что супруг предлагал сделать ей грудь еще год назад, а потом забыл об этой идее. Однако замечание мужа навсегда «засело» в голове участницы «Дома-2».

«Он полюбил меня такой, какая я есть! Но это был мой пунктик — мой любимый меня когда-то об этом попросил, я должна сделать это для него. Теперь у меня красивые упругие мячики», — написала в соцсети модель.

Популярная участница реалити-шоу заявила, что увеличила грудь только на полразмера и слегка скорректировала ее форму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Дома-2» ответила хейтерам, критикующим ее маленькую грудь.

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