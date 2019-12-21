Четыре романа «дочери мушкетера»: как Михаил Боярский отверг трех женихов

Семья Боярских известна своими патриархальными устоями. Дочке прославленного актера Михаила Боярского пришлось отстаивать право на семейное счастье, пишет Тeleprogramma.pro. В день рождение Елизаветы Боярской 5-tv.ru расскажет о трех женихах актрисы, которых в свое время «забраковал» звездный отец.

Данила Козловский — показался не достойной партией

Свою первую любовь Боярская встретила в стенах Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Козловский тогда был никому неизвестным актером. Лиза Даже привела Данилу знакомиться с родителями. Но Боярский не увидел в будущей звезде достойного избранника — пара рассталась.

Сергей Чонишвили — Боярского смутила большая разница в возрасте

Звездный отец считал Чонишвили «неровней» для своей дочери. Актер не мог похвастаться ни социальным статусом, ни благосостоянием, в отличие от семьи Боярских. Поговаривают, что отец не одобрил союз из-за большой разницы в возрасте между Лизой и Сергеем.

Павел Поляков — другая женщина или новый отцовский запрет?

С новосибирским актером Павлом Поляковым Елизавета познакомилась на гастролях в местном театре. Павел был добродушным молодым человеком и у актеров сразу возникла симпатия друг к другу. Пара жила на два города. До сих пор не ясно причину расставания Полякова и Боярской. Одни говорят, что актер променял Лизу на бизнес-леди значительно старше себя, другие — что избранник не устроил Михаила Боярского.

Максим Матвеев — отстоял свое право на сердце Боярской

С Матвеевым Лиза познакомилась на съемках в Киеве. Актер был женат, поэтому влюбленные встречались тайно. После развода с Яной Сексте, Максим сделала предложение Елизавете. В качестве свадебного подарка семья Боярских подарила молодым квартиру в Петербурге. Несмотря на слухи о разводе, Матвеев и Боярская дали понять, что их брак нерушим и крепок.

Весной 2012-го в семье появился первенец — Андрей, а год назад родился второй сын, которого назвали Гришей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елизавета Боярская рассказала, что унаследовала от знаменитого отца.