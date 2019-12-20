  1. Пятый канал
  4. Видео: Екатерина Варнава выгнала со сцены детей, спевших про нее песню

Видео: Екатерина Варнава выгнала со сцены детей, спевших про нее песню

, 15:58 | Валентин Черников Видео 5 126

Поклонники атаковали звезду Comedy Woman вопросами о материнстве.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kativarnava

Видео Екатерины Варнавы в Instagram спровоцировало ее поклонников на очередные расспросы о материнстве. В микроблоге звезда Comedy Woman разместила фрагмент шоу, в котором группа детей вместе с комиком Александром Гудковым поют «Варнава, Варнава, Варнава» на мотив «Путаны» Олега Газманова. Не дав им закончить, ведущая прогнала юных исполнителей со сцены.

«Не пойте мне песни про меня», — уточнила в описании к ролику Екатерина.

Instagram @kativarnava

Фанаты не усомнились, что номер был постановочным, и артистка не пришла в ярость по-настоящему. Но обсуждение в комментариях накалили сами подписчики. Варнаве напрямую задали вопрос, когда она станет мамой. Спросившей об этом даме другие пользователи указали на бестактность.

В результате мнения юзеров разделились. Некоторые из них поддержали вопрос, а другие постарались закрыть тему, чтобы не докучать юмористке.

Сама ведущая Comedy Woman не скрывает, что состоит в отношениях с успешным постановщиком Константином Мякиньковым. Ухажер сделал ей предложение руки и сердца в 2015 году. С тех пор пара не раз откладывала торжество и в результате раздумала оформлять отношения. При этом Варнава заявляла журналистам, что ее мечта — двое сыновей-близнецов. Но не исключено, что на давние расспросы о ее беременности юмористка ответила сарказмом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Варнава выложила редкое семейное фото.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Последние новости

17:29
Вера Брежнева заинтриговала фанатов фото с дочерью и мужской рукой на своем плече
17:21
В квартире Манюрова, стрелявшего на Лубянке, обнаружили целый арсенал оружия
17:19
Тверскую пенсионерку, на которую упала остановка, не приняли в ближайшей больнице
16:57
5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры обысков в квартире стрелка на Лубянке
16:51
«Принцесса Жасмин»: сексуальная Анфиса Чехова натерла волшебную лампу до блеска
16:40
Глава СК РФ пообещал сделать все возможное для расследования стрельбы на Лубянке

Сейчас читают

Видео: Екатерина Варнава выгнала со сцены детей, спевших про нее песню
«Упругие мячики»: 22-летняя звезда «Дома-2» показала грудь после операции
Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]