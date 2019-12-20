Видео: Екатерина Варнава выгнала со сцены детей, спевших про нее песню

Видео Екатерины Варнавы в Instagram спровоцировало ее поклонников на очередные расспросы о материнстве. В микроблоге звезда Comedy Woman разместила фрагмент шоу, в котором группа детей вместе с комиком Александром Гудковым поют «Варнава, Варнава, Варнава» на мотив «Путаны» Олега Газманова. Не дав им закончить, ведущая прогнала юных исполнителей со сцены.

«Не пойте мне песни про меня», — уточнила в описании к ролику Екатерина.

Instagram @kativarnava

Фанаты не усомнились, что номер был постановочным, и артистка не пришла в ярость по-настоящему. Но обсуждение в комментариях накалили сами подписчики. Варнаве напрямую задали вопрос, когда она станет мамой. Спросившей об этом даме другие пользователи указали на бестактность.

В результате мнения юзеров разделились. Некоторые из них поддержали вопрос, а другие постарались закрыть тему, чтобы не докучать юмористке.

Сама ведущая Comedy Woman не скрывает, что состоит в отношениях с успешным постановщиком Константином Мякиньковым. Ухажер сделал ей предложение руки и сердца в 2015 году. С тех пор пара не раз откладывала торжество и в результате раздумала оформлять отношения. При этом Варнава заявляла журналистам, что ее мечта — двое сыновей-близнецов. Но не исключено, что на давние расспросы о ее беременности юмористка ответила сарказмом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Варнава выложила редкое семейное фото.