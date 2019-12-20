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Учительница в Волжском заклеила рты ученикам скотчем

, 20:08 | Валентин Черников 13

Городская администрация проверит школу, где педагог резко отреагировала на шум во время урока.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Sebastian Gollnow

Поступок учительницы в Волжском Волгоградской области во время урока стал поводом для проверки городской администрации. Об этом сообщает РЕН ТВ. 19 декабря преподаватель начальных классов в школе № 37 заклеила рот скотчем семерым ученикам.

Педагог была недовольна шумом и пригрозила второклассникам при малейшем звуке заклеить им рты. Вскоре она выполнила обещание. О случившемся дети рассказали родителям после уроков.

«Дети шумели, баловались, и она в шутку заклеила (рот — Прим. ред.) одному ребенку, потом другие стали тоже просить, чтобы и им заклеили. Это как игра была, но некоторые родители восприняли всерьез и пожаловались», — уточнила в беседе с представителем РИА Новости мама одного из учеников.

В учебном заведении ситуацию не комментируют. В городской ситуации журналистам сообщили, что по этому инциденту проводится служебная проверка.

Ранее 5-tv.ru писал, что учительница порезала ножницами одежду школьника в Петербурге.

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