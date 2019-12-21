Пять законов, которые огорчат автомобилистов в 2020 году

Пять новых законов, касающихся автомобилистов, вступают в силу в 2020 году. Каждый из них сделает жизнь водителей немного сложнее, пишет «АвтоВзгляд».

Первый закон предусматривает штраф в размере двух тысяч рублей за езду без действующей диагностической карты. Если учесть, что с 1 января без нее нельзя оформить ОСАГО, общая сумма штрафа составит 2800 рублей. Кстати, водителей без полиса «автогражданки» теперь автоматически вычисляют дорожные камеры.

Второй закон касается техосмотра. С 1 июля 2020 года оформить диагностическую карту без этой процедуры будет невозможно. Вдобавок, операторов ТО обяжут трижды фотографировать каждый автомобиль и отсылать снимки в единую базу данных ЕАИСТО.

Третье изменение — запрет на езду без номеров. Раньше была разрешена эксплуатация автомобиля без регистрационных знаков, при условии, что машина новая. С введением электронных ПТС автодилеры получили возможность самостоятельно запрашивать номера у ГИБДД, поэтому и был введен запрет.

В 2020 году ряду водителей придется за свой счет наносить дополнительную («полицейскую») маркировку на кузов или раму автомобиля. Это касается машин, на которых сгнили или проржавели идентификационные номера. Получить маркировку можно будет только в специально аккредитованных организациях.

Последнее, пятое изменение — повышение утилизационного сбора. Это сделает новые автомобили еще дороже. Особенно сильно рост будет ощутим в среднем ценовом сегменте — примерно на 50-150 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полис ОСАГО может подорожать на треть. Причина — поправки в закон об этом виде страхования.