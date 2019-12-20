Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Оренбургской области

Четыре человека погибли и еще пять пострадали в результате ДТП, произошедшем в Новосергиевском районе Оренбургской области. На автодороге М-5 «Урал» между поселком Новосергиевка и селом Землянка грузовой автоприцеп «КАМАЗ» столкнулся с пассажирским микроавтобусом IVECO.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения.

После сообщения об аварии на место незамедлительно прибыли специальные службы. В работах по ликвидации происшествия принимали участие 16 человек и шесть единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ДТП с вылетом на пешеходную зону произошло на Невском проспекте в Петербурге. Черный Volkswagen и белый Lexus лоб в лоб столкнулись возле Екатерининского сквера, напротив театра комедии имени Акимова.