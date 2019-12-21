Валерия Демидова принесла победу России на этапе КМ по фристайлу в хаф-пайпе

Россиянка Валерия Демидова принесла в актив сборной России первое в истории золото в хаф-пайпе. Спортсменка одержала победу на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае, набрав 92,50 балла в лучшей попытке, сообщает РИА Новости.

Нынешний подиум стал третьим в карьере 19-летний Валерии Демидовой. В прошлом российская фристайлистка уже брала бронзу на аналогичном этапе в 2017 году. Кроме прочего, в сентябре она заняла третье место на этапе, проходившем в Новой Зеландии.

Соперницы Валерии Демидовой — канадка Рэйчел Каркер и китаянка Ли Фанхуэй на этапе в Поднебесной заняли второе и третье места соответственно.

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