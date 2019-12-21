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«Пора на небо»: Регина Дубовицкая высказалась на тему женитьбы Петросяна

, 22:00 | Светлана Александрова 84

Недавно появилась информация, что 74-летний юморист женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Бессменная ведущая и руководитель юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая много лет дружит с многими участниками шоу и в курсе не только их творчества, но и семейных историй.

А потому не удивительно, что в эфире телеканала НТВ ей пришлось отвечать на волнующие многих зрителей вопросы о личной жизни некоторых артистов. Так, «Максим Г. из деревни Грязь» поинтересовался, что Дубовицкая думает о браках, в которых между мужем и женой огромная разница в возрасте.

«Это про Петросяна? Я жалею тех девушек, которые решились на это. Что про мужиков говорить? Им уже пора улетать на небо», - цитирует ведущую «Аншлага» KP.RU.

При этом Дубовицкая отметила, что у Максима Г. несмотря на разницу в возрасте все хорошо получилось. А что касается бывшей супруге Петросяна Елене С., то ей, по мнению бессменного руководителя «Аншлага» стало жить даже легче.

О том, что 74-летний Евгений Петросян тайно женился в пятый раз на своей 30-летней Татьяне Брухуновой стало известно в начале декабря. Как 5-tv.ru, сам артист и его предполагаемая супруга до сих пор официально не подтвердили и не опровергли эту информацию. При этом Брухунова опубликовала в соцсетях отповедь хейтерам, которые устроили ей в интернете настоящую травлю.

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