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Боксер Лебедев проиграл бой и решил завершить карьеру

, 23:14 | Светлана Александрова Интервью 120

По итогам поединка за чемпионский титул WBC судьи единогласно присудили победу южноафриканцу Табисо Мчуну.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich, 5-tv.ru

Российский боксер Денис Лебедев проиграл бой за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе Табисо Мчуну из ЮАР. По итогам 12-раундов судьи единогласно отдали «серебряный» пояс 31-летнему южноафриканцу.

После боя, который для 40-летнего спортсмена был первым после возобновления карьеры, Лебедев заявил журналистам, вряд ли продолжит профессионально заниматься боксом.

«Наверное, нет. Какой смысл? Я должен был выигрывать у Табисо, но не выиграл», — цитирует боксера ТАСС.

Бывший боксер, чемпион мира в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы РФ, Николай Валуев в интервью 5-tv.ru не исключил, что это заявление Лебедева обусловлено эмоциями, однако констатировал, что Денис Лебедев заметно устал.

«Табисо Мчуну все-таки серьезный достаточно соперник и непростой. Из тех, кто может не дать своему сопернику выглядеть предпочтительно. Он действительно бой выиграл. Будет ли возвращаться вновь Лебедев или не будет — это исключительно вопрос его ведения, а рано или поздно это тяжелое решение всем приходится принимать», — сказал Валуев.

Он также посетовал, что часто бойцов вынуждает возвращаться на ринг финансовое положение, а это, как правило, «заканчивается нехорошо».

Как ранее 5-tv.ru сообщал, Денис Лебедев заявил, что уходит из большого спорта, в июле этого года. Боксер заявил тогда, что хочет сконцентрироваться на семье.

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