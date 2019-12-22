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Уникальное видео рождения жирафенка опубликовал Калининградский зоопарк

, 0:16 | Карина Бернтгольц Видео 33

Ролик, который потряс пользователей сети, появился на официальной страничке учреждения в ВКонтакте.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Berg, ВКонтакте @Екатерина Михайлова

Калининградский зоопарк опубликовал уникальное видео появления на свет жирафенка. Ролик выложен на официальной странице учреждения ВКонтакте.

«Мы решились показать вам процесс появления на свет жирафенка. Ничего особо страшного на видео не происходит, но все же, прежде чем смотреть его, оцените свои возможности», - пояснили авторы поста.

По словам работников зоопарка, на кадрах запечатлены роды жирафа-Ивы. Предварительно для усиления родовой деятельности животному сделали инъекцию, однако спустя некоторое время ветврачи поняли, что самка сама не справится и во избежание негативных последствий решили помочь ей.

«Рождаясь, жирафята падают на землю с довольно большой высоты. Удар об землю помогает легким детеныша раскрыться», – отметили в зоопарке, добавив, что для смягчения падения детеныша в вольере лежало несколько слоев сена.

Роды прошли успешно. Жирафенок появился на свет здоровым 19 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в калининградском зоопарке устроили выпускной для двух краснокнижных балтийских тюленей.

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