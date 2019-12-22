«Какая мимишность»: Фадеев показал, как дрессирует своего тукана

Музыкальный продюсер Максим Фадеев опубликовал на своей странице в Instagram забавное видео, на котором дрессирует своего тукана по имени Биби. На кадрах исполнитель просит птицу принести ему тапок, однако она отказывается его слушаться. Вместо того, чтобы выполнить поручение своего хозяина, питомец сначала отворачивается от него, а после, схватив обувь клювом, несет ее в противоположную сторону от Фадеева.

Такое поведение тукана рассмешило как самого продюсера, так и его подписчиков в социальной сети.

«Это Биби, мой тукан, живущий с нами! Но не видела меня пять лет и не слушается!» — прокомментировал происходящее музыкант.

Пользователи также поспешили поделиться своими эмоциями от просмотра ролика. У большинства фолловеров видео вызвало смех, а у некоторых также умиление.

«Какая мимишность!»

«Какая классная Бибиша! Она так сердится на Вас любя!»

«Какая прелесть!»

«Как смешно!»

«Какой клевый и озорной!» — отметили юзеры.

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