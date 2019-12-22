Видео: Львица спасла детеныша при переходе кишащей крокодилами реки

Львица спасла одного из троих детенышей во время пересечения вброд кишащей крокодилами реки в кенийском заповеднике Масаи-Мара. Видео опубликовал индийский телеканал NDTV.

Необычную сцену снял на камеру фотограф Лука Бракали. На кадрах видно, как львица с тремя детенышами переходит вброд реку Эвасо-Нгиро. Она известна большим количеством обитающих в ней крокодилов.

В середине пути идущий впереди львенок теряет опору из-за течения и исчезает под водой. Мать тут же схватила его челюстями за загривок и вытянула наверх, чем спасла от гибели.

Фотограф рассказал, что львята почти никогда не пересекают реки. Сопровождавший его смотритель заповедника признался, что не видел ничего подобного за все десять лет работы.

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