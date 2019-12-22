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Два человека погибли в результате тарана остановки легковушкой в Марий Эл

, 9:41 | Василий Заика Видео 81

Авария произошла ночью 22 декабря в деревне Алешкино Килемарского района.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © BeckerBredel, via www.imago-imag

Два человека погибли после тарана остановки общественного транспорта легковушкой в Республике Марий Эл. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла ночью 22 декабря в деревне Алешкино Килемарского района.

По невыясненным пока причинам, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в остановку. Два человека от полученных травм скончались на месте происшествия.

Автоинспекторам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Другие подробности дорожного инцидента в настоящий момент выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ДТП в Петербурге, где иномарка вылетела на тротуар. По свидетельствам очевидцев, автомобиль двигался со скоростью более 100 километров в час.

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