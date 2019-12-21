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Видео с места ДТП в Петербурге, где иномарка вылетела на тротуар

, 20:03 | Алиса Маркова Эксклюзивное видео 110

По данным очевидцев, машина двигалась по улице со скоростью более 100 километров в час.

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Фото, видео: T.me @Megapolisonline, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует видео с места аварии в Петербурге. Машина на огромной скорости протаранила жилой дом на востоке Петербурга. ДТП произошло на Новочеркасском проспекте около 18 часов.

Как сообщили очевидцы произошедшего, Hyundai Sonata двигался по улице со скоростью более 100 километров в час, после чего внезапно столкнулся с двумя авто.

В результате одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в жилой дом, как раз в том месте, где располагается аптека. Кроме того повреждения получил еще один автомобиль — он, по данным очевидцев, остался без заднего бампера.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Сообщается, что только чудом никто из пешеходов не пострадал. Также не поступала информация о погибших и раненых среди участников ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в страшной аварии в Алтайском крае погибли пять человек.

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