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Сергей Безруков подвел итоги года и впервые показал лицо годовалого сына

, 20:11 | Алиса Старжевская Видео 136

Известный российский актер выпустил новый клип на песню «Трудный день».

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Фото, видео: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В официальном Instagram-аккаунте Сергей Безруков подвел итоги уходящего года. Артист представил клип на песню «Трудный день» группы «Крестный папа», в которой является солистом.

Безруков признался подписчикам, что год для него был не простой, но приятно насыщенный. В клипе Сергей демонстрирует зрителю свои будни — рабочий день прославленного артиста начинается не позже шести утра. Для актера театральные гастроли, концерты и бесконечные репетиции — суета. Больше всего он любит и ценит жизнь за то, что его ждут дома. В видеоролике актер впервые показал лицо годовалого сына.

«В клипе вы увидите многое из моей повседневной жизни, моего сумасшедшего графика. У меня часто спрашивают: откуда силы на все это? Ответ — в этом видео. Я счастлив, что меня всегда ждут дома. Это — главное. Работа, карьера, будничная суета — это все преходящее», — пишет Безруков в Instagram.

По словам Сергея, улыбки жены и детей моментально снимают его накопившуюся усталость. Он считает себя счастливым тогда, когда у родных все хорошо — силы и энергию актер черпает из семьи.

За прошедший год Сергей Безруков успел поучаствовать во множестве интересных проектах –«Обитель» Александра Велединского, «Мистер Нокаут» Артема Михалкова, «Подольские курсанты», «Учености плоды» Игоря Угольникова и «Оптимисты» Алексея Попогребского. В плотном графике по-прежнему остались гастроли, репетиции руководство театром и съемки на телевидении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Безруков показал, что для него значит счастье.

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