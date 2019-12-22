Батрутдинов провел ночь с участницей «Плана Б»

Тимур Батрутдинов провел ночь с одной из участниц шоу «План Б». В рамках проекта комик вместе с Ольгой Бузовой ищет свою любовь.

Тимур пока не смог определиться. Пока мужчина только предоставил иммунитет участнице Маргарите Гавриловой. Окончательное решение Батрутдинову предстоит сделать уже в Москве.

Однако во время одного из свиданий с Гавриловой произошла весьма пикантная история. Тимур и Маргарита заканчивали вечер, сидя у костра. После этого пара перебралась в стоящую рядом туристическую палатку. Оператора и других членов съемочной группы Батрутдинов и его спутница внутрь пускать отказались.

Что именно происходило внутри палатки в ту ночь — неизвестно. Комментируя инцидент, Батрутдинов тоже не говорит ничего определенного, только интригуя поклонниц еще больше.

«Что было дальше? Дальше выключился свет», — неоднозначно объясняет Тимур.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бузова отвергла претендентов на место ее избранника в «Плане Б».