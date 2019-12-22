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Как задобрить Белую Металлическую Крысу в новогоднее застолье

, 20:31 | Светлана Александрова 70

Астрологи советуют приготовить для символа 2020 года угощение, которое ему понравится.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Alfred Schauhuber

Чтобы привлечь в новом году удачу и благополучие, астрологи советуют как следует задобрить символ 2020 года во время новогоднего застолья. Для этого обязательно нужно приготовить угощение, которое понравится Белой Металлической Крысе.

Как известно, эти животные обожают сыр, поэтому именно он и должен стоять в центре праздничного стола. Как пишет Утро.ру, три-пять разных сортов сыра можно красиво разложить на блюде, добавив туда же бутерброды с сырным крекером: намазать печенье творожным сыром, украсив ломтиком красной рыбы. Кроме того, в интернете есть множество рецептов сырного салата с перловой крупой, которая также наверняка придется по вкусу Белой Крысе. Хлеба на столе тоже должно быть вдоволь, грызуны его очень любят.  

Что касается горячего, то здесь можно ориентироваться на предпочтения гостей. Однако запекая в духовке рыбу, птицу или мясо, в блюдо стоит тоже добавить немного сыра.

Ранее 5-tv.ru публиковал подборку самых недорогих кулинарных шедевров для новогоднего стола.

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Как задобрить Белую Металлическую Крысу в новогоднее застолье

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