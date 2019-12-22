Пять минут ужаса пережили пассажиры трамвая в Бонне

Пять минут ужаса пережили в воскресенье утром пассажиры трамвая, ехавшего из Санкт-Августина в Бонн в Германии. Как пишет Bild, заметив, что поезд проехал станцию Мюлльдорф, не останавливаясь, люди решили поинтересоваться, все ли в порядке с водителем и обнаружили, что мужчина потерял сознание.

Попытка остановить транспорт с помощью системы экстренного торможения не удалась. Тогда одна из ехавших в трамвае женщин связалась по телефону с центром управления коммунальными службами Бонна, и специалист подробно объяснил пассажирам, как прекратить движение. Людям пришлось силой вскрывать кабину водителя, чтобы добраться до приборной панели. К счастью, все закончилось благополучно, поезд остановился, никто не пострадал. 47-летнего водителя доставила в больницу служба скорой помощи.

В пресс-службе коммунального предприятия изданию объяснили, почему не сработал аварийный тормоз. Оказывается, после многочисленных хулиганских выходок оборудование настроили таким образом, что оно не останавливает трамвай на открытой дороге и в туннеле, но водитель при этом получает сигнал о его срабатывании. А поскольку в данном случае водитель был без сознания, отреагировать на сигнал было некому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как автобус въехал в здание торгового центра в Москве, когда у водителя случился приступ эпилепсии.