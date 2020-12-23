Мина Красноречивый: что можно и категорически нельзя делать 23 декабря

Православные христиане сегодня чтят память Мины Красноречивого. Святой принял мученическую смерть за Христа в начале IV века. Император Максимилиан послал Мину из Афин в Александрию, чтобы подавить волнения христиан. Вместо этого воин сам уверовал в Иисуса. А поскольку был отличным оратором, обратил в веру многих язычников.

Для суда над Миной император направил в Александрию эпарха Ермогена. Видя стойкость Мины, Ермоген проникся его верой. Тогда император поехал в Александрию и лично истязал Мину. Тот выдержал все пытки и не отрекся от убеждений. За это его обезглавили.

Что можно делать 23 декабря

Предки верили, что святой этого дня, Мина Красноречивый, предостерегает людей от сумерек. Такое время суток крестьяне считали пеленой, которая застилает глаза и не дает отличить свет от тьмы, а добро от зла. Мина помогал прозреть и не поддаться искушениям нечисти. К нему обращались бесноватые и запутавшиеся в жизни.

Святого молили как о духовном, так и о физическом прозрении. На Руси мученика считали целителем глазных болезней и называли Миной Светлые очи. По преданию, он обладал даром чудотворения, лечил все болезни глаз и возвращал слепым зрение.

В этот день традиционно произносили заговор от полуночницы — нечистой силы, которая мешает детям спать.

Считается, что рукоделие в этот день принесет женщинам удачу.

Что нельзя делать 23 декабря

В этот день категорически возбранялось ссориться и повышать голос, считается, что это может опечалить святого.

Запрещалось сидеть дома — традиционно в этот день с самого утра молились в церкви мученику Мине об исцелении.

Приметы на 23 декабря

Если погода ясная, жди морозов;

Звезды мерцают — к стуже;

Звезды ярко горят — к холодам;

Ветреная и сухая погода сулит засушливое лето.

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