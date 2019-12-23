Во Франции скончался модельер Эмануэль Унгаро

Скончался французский модельер Эмануэль Унгаро. Кутюрье умер в Париже на 87 году жизни, передает газета Le Monde.

О трагедии сообщили родственники Унгаро. Смерть наступила 21 декабря. По словам источника издания, в последние два года состояние его здоровья постепенно ухудшалось.

Эмануэль родился в Экс-ан-Провансе в 1933 году. Его родители были итальянскими иммигрантами. Отец-портной обучил мальчика своему ремеслу.

В 1965 году после переезда в Париж молодой человек познакомился с испанским кутюрье Кристобалем Баленсиагой. Впоследствии Унгаро стал его учеником. Позже работал на модный дом Balenciaga и в итоге основал собственный дом моды — Ungaro. Его модельер продал в 1996 году.

Взлет популярности Унгаро пришелся на 80-е. К 2004 году кутюрье дистанцировался от этой сферы.

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