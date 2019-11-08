Ушел из жизни модельер Патрик-Луи Виттон

Праправнук основателя французского дома моды Louis Vuitton, модельер Патрик-Луи Виттон скончался во Франции в возрасте 68 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу дома моды.

«С глубокой грустью сообщаем о смерти Патрика-Луи Виттона. „Секреты мастерства могут существовать только в том случае, если они передаются…“ — было одним из его любимых выражений», — говорится в сообщении.

Патрик-Луи Виттон был продолжателем семейного дела. Он начал трудиться на модном поприще, став полноправным членом мастерской в 1973 году. После он зарекомендовал себя как дизайнер сундуков модного дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в феврале 2019 года из жизни ушел еще один выдающийся деятель модной индустрии. В возрасте 85 лет умер немецкий кутюрье, дизайнер и фотограф Карл Лагерфельд.