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«Витас, ты ли это?»: Волочкова в инопланетном образе удивила подписчиков

, 5:05 | Валентин Черников Фото 351

Балерина с антеннами на голове настроилась на Новый год.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Инопланетный образ Анастасии Волочковой удивил ее подписчиков в Instagram. Балерина выложила снимок на фоне новогоднего антуража, где стоит в золотистом костюме с антеннами на голове.

«А вы уже ощущаете наступление праздника? Я немного в необычном для себя образе. Но стараюсь скрашивать предновогоднюю суету радостью, позитивом, любовью и, конечно, моими творческими проектами. Я так люблю быть в творчестве и дарить его людям», — написала под фото звезда.

Instagram @volochkova_art

Большая часть подписчиков оценила предпраздничный эксперимент с имиджем положительно.

«Наконец-то что-то стильное и интересное»;

«Прикольно у вас на голове! Вам идут брючные костюмы!»

«Необычная, неотразимая, потусторонняя»! — ответили пользователи.

Другие пользователи подшутили над Волочковой, сравнив с эпатажным некогда эстрадным исполнителем и персонажем фильма ужасов.

«Витас, ты ли это?»

«О боже, был такой персонаж — Восставший из ада», — отреагировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова впечатлила фанатов элегантным брючным костюмом.

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