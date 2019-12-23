«Витас, ты ли это?»: Волочкова в инопланетном образе удивила подписчиков

Инопланетный образ Анастасии Волочковой удивил ее подписчиков в Instagram. Балерина выложила снимок на фоне новогоднего антуража, где стоит в золотистом костюме с антеннами на голове.
«А вы уже ощущаете наступление праздника? Я немного в необычном для себя образе. Но стараюсь скрашивать предновогоднюю суету радостью, позитивом, любовью и, конечно, моими творческими проектами. Я так люблю быть в творчестве и дарить его людям», — написала под фото звезда.
Большая часть подписчиков оценила предпраздничный эксперимент с имиджем положительно.
«Наконец-то что-то стильное и интересное»;
«Прикольно у вас на голове! Вам идут брючные костюмы!»
«Необычная, неотразимая, потусторонняя»! — ответили пользователи.
Другие пользователи подшутили над Волочковой, сравнив с эпатажным некогда эстрадным исполнителем и персонажем фильма ужасов.
«Витас, ты ли это?»
«О боже, был такой персонаж — Восставший из ада», — отреагировали юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова впечатлила фанатов элегантным брючным костюмом.