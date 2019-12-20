  1. Пятый канал
  4. «Даже странно»: Волочкова впечатлила фанатов элегантным брючным костюмом

«Даже странно»: Волочкова впечатлила фанатов элегантным брючным костюмом

, 12:21 | Ниса Мурзанаева Фото 148

Балерина опубликовала фото, зарядившее ее подписчиков новогодним настроением.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова впечатлила поклонников потрясающим праздничным снимком. Балерина опубликовала в Instagram фото, на котором готовится встречать Новый год в синем брючном костюме, украшенном золотыми пуговицами. На снимке звезда позирует в стильном интерьере: белое кресло, огоньки, свечи и фонарики. В публикации 43-летняя артистка рассказала, почему так сильно любит предновогоднее время.

«Все вокруг так красиво украшено и задекорировано! Волшебная атмосфера. И я очень люблю огоньки. А вы украшаете свои дома и заведения?» — подписала пост знаменитость.

Instagram @volochkova_art

Поклонники Анастасии Волочковой не обратили особого внимания на высказывание звезды о предпраздничных деньках и на красивый интерьер. Зато фанаты пришли в невероятный восторг от наряда любимицы. Пользователи соцсети на разный лад уверяли артистку — она подобрала идеальный костюм для своей фигуры.

«Вы выглядите великолепно»;

«Очень элегантная, красивая! Костюм подчеркивает вашу фигуру! А цвет наряда вас освежает!

«Даже странно видеть в нормальном одеянии. Идет тебе. Даже очень»;

«Костюм очень подчеркивает все достоинства фигуры», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова едва не погибла во время выступления.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.53
-0.05 69.59
-0.10
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Последние новости

12:53
Во Франции скончалась девушка Джеймса Бонда
12:51
София Ротару заменит Аллу Пугачеву на «Голубом огоньке»
12:43
Сырные рулетики: быстрая и вкусная закуска на Новый год
12:28
«Из разряда городских сумасшедших»: Преподавательница ВШЭ об устроившем стрельбу
12:21
«Даже странно»: Волочкова впечатлила фанатов элегантным брючным костюмом
12:16
Мужчину, раненого на Лубянке у здания ФСБ, пытался спасти коллега

Сейчас читают

«Он никогда не стремился к нам»: отец устроившего стрельбу у здания ФСБ о сыне
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах
Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]