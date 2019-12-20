«Даже странно»: Волочкова впечатлила фанатов элегантным брючным костюмом

Анастасия Волочкова впечатлила поклонников потрясающим праздничным снимком. Балерина опубликовала в Instagram фото, на котором готовится встречать Новый год в синем брючном костюме, украшенном золотыми пуговицами. На снимке звезда позирует в стильном интерьере: белое кресло, огоньки, свечи и фонарики. В публикации 43-летняя артистка рассказала, почему так сильно любит предновогоднее время.

«Все вокруг так красиво украшено и задекорировано! Волшебная атмосфера. И я очень люблю огоньки. А вы украшаете свои дома и заведения?» — подписала пост знаменитость.

Instagram @volochkova_art

Поклонники Анастасии Волочковой не обратили особого внимания на высказывание звезды о предпраздничных деньках и на красивый интерьер. Зато фанаты пришли в невероятный восторг от наряда любимицы. Пользователи соцсети на разный лад уверяли артистку — она подобрала идеальный костюм для своей фигуры.

«Вы выглядите великолепно»;

«Очень элегантная, красивая! Костюм подчеркивает вашу фигуру! А цвет наряда вас освежает!

«Даже странно видеть в нормальном одеянии. Идет тебе. Даже очень»;

«Костюм очень подчеркивает все достоинства фигуры», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова едва не погибла во время выступления.