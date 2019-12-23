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«И лицо, и одежда, и душа»: элегантный образ Высоцкой покорил фанатов

, 10:36 | Мия Субботина Фото 108

Актриса поделилась снимками модного «лука» в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео: Instagram @juliavysotskayaofficial

Российская актриса Юлия Высоцкая произвела фурор в сети своим элегантным нарядом. В кадре знаменитость позирует в белом платье с принтом, подпоясанным стильным ремешком. Ее образ дополнили черные сапоги, которые элегантно смотрятся на стройных ногах звезды. Артистка поделилась снимками модного «лука» на своей странице в Instagram.

«Спасибо всем соучастникам предновогоднего девичника», — подписала пост Высоцкая.

Очаровательным внешним видом артистки восхитился музыкант Игорь Крутой.

«Очень, очень…», — написал композитор.

Instagram @juliavysotskayaofficial

Поклонники также похвалили наряд звезды и написали ей комплименты под постом.

«Просто прелесть!!!»;

«Юлечка, какая вы красавица»;

«И лицо, и одежда, и душа»;

«Очень идет вам это платье! Подчеркивает утонченность и удивительную воздушность вашего образа»;

«Юлия, вы, как всегда, прекрасны, восхищаюсь вами»;

«Прекрасно выглядите! Очень стильно!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Крутой восхитился женой 82-летнего Кончаловского.

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