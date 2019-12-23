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Фанаты восхитились подтянутыми и длинными ногами 51-летней Алики Смеховой

, 14:20 | Алиса Старжевская Фото 110

Актриса призвала подписчиков спокойно отнестись к выбору цвета новогоднего платья, поскольку год Металлической Крысы наступает только 25 января.

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Фото, видео: Instagram @alika_smekhova

Алика Смехова готовится к наступлению Нового года. Артистка театра и кино отметила, что евреи уже начали праздновать Хануку, а у католиков совсем скоро Рождество. А вот православные пока несут Рождественский пост, который закончится в ночь на 7 января. Самый последний праздник — китайский Новый год, согласно которому Металлическая Крыса начнет властвовать только с 25 января.

«Так что не заморачивайтесь с выбором цвета вашего наряда на новогодний праздник — до 25 января 2020-го все еще год Свиньи, похрюкаем еще напоследок», — пишет Смехова.

Instagram @alika_smekhova

Встречать Крысу астрологи и стилисты в один голос советуют сдержанными тонами, без вычурных украшений, просто и элегантно. Совпадение или нет, но Алика выбрала безупречный наряд, который прекрасно подходит этим рекомендациям.

Рубашка-платье подчеркивает пышный бюст звезды и ее стройную талию, демонстрирует длинные и стройные ноги актрисы. Броских украшений нет — Смехова надела пару колец, браслет и подвеску. Благодаря алой помаде и кремовым нежно-персиковым румянам, образ наполнен свежестью.

Фанаты пожелали звезде отличного новогоднего настроения и одарили Смехову восторженными комментариями.

«Шикарные ноги, Алика»;

«Восхитительно выглядите в этом платье! А ноги!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, как одеться на вечеринку, встречая год Металлической Белой Крысы.

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